https://ria.ru/20240809/zaes-1965274279.html
ЗАЭС на данный момент не задета обстрелами Энергодара
ЗАЭС на данный момент не задета обстрелами Энергодара - РИА Новости, 09.08.2024
ЗАЭС на данный момент не задета обстрелами Энергодара
Запорожская АЭС на данный момент не подвергается обстрелам, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:43
2024-08-09T18:43
2024-08-09T18:46
энергодар
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_256b0e83d65dd039bb0b9687d68def09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС на данный момент не подвергается обстрелам, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."На ЗАЭС все в порядке", - сказала Яшина.Она добавила, что на данный момент на Запорожской АЭС ситуация нормальная, обстрел ее не затронул.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240809/energodar-1965273582.html
энергодар
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_b4767e23ffa040add5238a760bb827b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, россия, запорожская область
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Россия, Запорожская область
ЗАЭС на данный момент не задета обстрелами Энергодара
ЗАЭС: на данный момент станция не задета обстрелом Энергодара