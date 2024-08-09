https://ria.ru/20240809/zaes-1965274279.html

ЗАЭС на данный момент не задета обстрелами Энергодара

ЗАЭС на данный момент не задета обстрелами Энергодара - РИА Новости, 09.08.2024

ЗАЭС на данный момент не задета обстрелами Энергодара

Запорожская АЭС на данный момент не подвергается обстрелам, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:43

2024-08-09T18:43

2024-08-09T18:46

энергодар

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС на данный момент не подвергается обстрелам, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."На ЗАЭС все в порядке", - сказала Яшина.Она добавила, что на данный момент на Запорожской АЭС ситуация нормальная, обстрел ее не затронул.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240809/energodar-1965273582.html

энергодар

россия

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энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, россия, запорожская область