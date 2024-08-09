https://ria.ru/20240809/zadornov-1965087891.html

Экс-глава Минфина назвал оптимальные темпы роста для российской экономики

Экс-глава Минфина назвал оптимальные темпы роста для российской экономики - РИА Новости, 09.08.2024

Экс-глава Минфина назвал оптимальные темпы роста для российской экономики

Российская экономика должна расти на 3,5% в год, чтобы обеспечивать нормальные бюджетные расходы и рост доходов населения, заявил в интервью РИА Новости бывший... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T04:07

2024-08-09T04:07

2024-08-09T04:07

экономика

россия

михаил задорнов

максим решетников

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Российская экономика должна расти на 3,5% в год, чтобы обеспечивать нормальные бюджетные расходы и рост доходов населения, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. "В 2025 году рост экономики должен замедлиться до 2-2,5%. Эта динамика для последних 10 лет, может быть, и неплоха, но Россия нуждается в 3,5% экономического роста в год просто для того, чтобы обеспечивать нормальные бюджетные расходы и рост доходов населения", - сказал он. По данным Росстата, в 2023 году российская экономика выросла на 3,6%. Согласно прогнозу ЦБ, в текущем году ВВП страны может увеличиться на 3,5-4%. В конце июля министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз ЦБ соответствует текущим оценкам Минэкономразвития. Действующий прогноз министерства пока предполагает рост экономики РФ на 2,8% в этом году. Он будет обновлен в августе. Сам Задорнов ранее в интервью агентству говорил, что ждет темпы роста экономики в 2024 году в диапазоне 3,5-3,7%.

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экономика, россия, михаил задорнов, максим решетников, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)