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Экс-глава Минфина назвал оптимальные темпы роста для российской экономики
Экс-глава Минфина назвал оптимальные темпы роста для российской экономики - РИА Новости, 09.08.2024
Экс-глава Минфина назвал оптимальные темпы роста для российской экономики
Российская экономика должна расти на 3,5% в год, чтобы обеспечивать нормальные бюджетные расходы и рост доходов населения, заявил в интервью РИА Новости бывший... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T04:07
2024-08-09T04:07
2024-08-09T04:07
экономика
россия
михаил задорнов
максим решетников
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Российская экономика должна расти на 3,5% в год, чтобы обеспечивать нормальные бюджетные расходы и рост доходов населения, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. "В 2025 году рост экономики должен замедлиться до 2-2,5%. Эта динамика для последних 10 лет, может быть, и неплоха, но Россия нуждается в 3,5% экономического роста в год просто для того, чтобы обеспечивать нормальные бюджетные расходы и рост доходов населения", - сказал он. По данным Росстата, в 2023 году российская экономика выросла на 3,6%. Согласно прогнозу ЦБ, в текущем году ВВП страны может увеличиться на 3,5-4%. В конце июля министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз ЦБ соответствует текущим оценкам Минэкономразвития. Действующий прогноз министерства пока предполагает рост экономики РФ на 2,8% в этом году. Он будет обновлен в августе. Сам Задорнов ранее в интервью агентству говорил, что ждет темпы роста экономики в 2024 году в диапазоне 3,5-3,7%.
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экономика, россия, михаил задорнов, максим решетников, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Задорнов, Максим Решетников, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Экс-глава Минфина назвал оптимальные темпы роста для российской экономики
Задорнов: экономика России должна расти на 3,5 процента в год