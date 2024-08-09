https://ria.ru/20240809/zadornov-1965082382.html

Эксперт рассказал, как снизить дефицит кадров в России

Эксперт рассказал, как снизить дефицит кадров в России - РИА Новости, 09.08.2024

Эксперт рассказал, как снизить дефицит кадров в России

Россия могла бы уменьшить дефицит кадров с помощью повышения вовлеченности в трудовую сферу женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью, но для этого нужна... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T02:26

2024-08-09T02:26

2024-08-09T07:59

общество

россия

михаил задорнов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия могла бы уменьшить дефицит кадров с помощью повышения вовлеченности в трудовую сферу женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью, но для этого нужна целенаправленная социальная политика, заявил в интервью РИА Новости бывший глава минфина России, экономист Михаил Задорнов. По данным Росстата, в июне уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,4%. Это самый низкий показатель среди стран "Большой двадцатки". "В России есть ресурсы на высвобождение, но для этого необходима социальная политика. У нас из трудоспособных женщин работают 70%, остальные ухаживают за детьми, ведут хозяйство. Этот процент можно увеличить, если увеличивать количество детских садов, школ и адаптацию на рабочих местах", - ответил он на вопрос, откуда российской экономике брать кадры. Другими источниками кадров могли бы стать люди с инвалидностью и пенсионеры, при этом для повышения их вовлеченности также необходимы соответствующие социальные меры.

https://ria.ru/20231224/rossiya-1917730589.html

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общество, россия, михаил задорнов, федеральная служба государственной статистики (росстат)