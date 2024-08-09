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Эксперт рассказал, как снизить дефицит кадров в России - РИА Новости, 09.08.2024
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02:26 09.08.2024 (обновлено: 07:59 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/zadornov-1965082382.html
Эксперт рассказал, как снизить дефицит кадров в России
Эксперт рассказал, как снизить дефицит кадров в России - РИА Новости, 09.08.2024
Эксперт рассказал, как снизить дефицит кадров в России
Россия могла бы уменьшить дефицит кадров с помощью повышения вовлеченности в трудовую сферу женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью, но для этого нужна... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T02:26
2024-08-09T07:59
общество
россия
михаил задорнов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия могла бы уменьшить дефицит кадров с помощью повышения вовлеченности в трудовую сферу женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью, но для этого нужна целенаправленная социальная политика, заявил в интервью РИА Новости бывший глава минфина России, экономист Михаил Задорнов. По данным Росстата, в июне уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,4%. Это самый низкий показатель среди стран "Большой двадцатки". "В России есть ресурсы на высвобождение, но для этого необходима социальная политика. У нас из трудоспособных женщин работают 70%, остальные ухаживают за детьми, ведут хозяйство. Этот процент можно увеличить, если увеличивать количество детских садов, школ и адаптацию на рабочих местах", - ответил он на вопрос, откуда российской экономике брать кадры. Другими источниками кадров могли бы стать люди с инвалидностью и пенсионеры, при этом для повышения их вовлеченности также необходимы соответствующие социальные меры.
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общество, россия, михаил задорнов, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Михаил Задорнов, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Эксперт рассказал, как снизить дефицит кадров в России

Задорнов: Россия может уменьшить дефицит кадров с помощью соцполитики

© Pixabay / Free-PhotosРаботники ресторана
Работники ресторана - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Pixabay / Free-Photos
Работники ресторана. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия могла бы уменьшить дефицит кадров с помощью повышения вовлеченности в трудовую сферу женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью, но для этого нужна целенаправленная социальная политика, заявил в интервью РИА Новости бывший глава минфина России, экономист Михаил Задорнов.
По данным Росстата, в июне уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,4%. Это самый низкий показатель среди стран "Большой двадцатки".
«
"В России есть ресурсы на высвобождение, но для этого необходима социальная политика. У нас из трудоспособных женщин работают 70%, остальные ухаживают за детьми, ведут хозяйство. Этот процент можно увеличить, если увеличивать количество детских садов, школ и адаптацию на рабочих местах", - ответил он на вопрос, откуда российской экономике брать кадры.
Другими источниками кадров могли бы стать люди с инвалидностью и пенсионеры, при этом для повышения их вовлеченности также необходимы соответствующие социальные меры.
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ОбществоРоссияМихаил ЗадорновФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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