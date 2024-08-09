https://ria.ru/20240809/zadornov-1965082382.html
Эксперт рассказал, как снизить дефицит кадров в России
Эксперт рассказал, как снизить дефицит кадров в России - РИА Новости, 09.08.2024
Эксперт рассказал, как снизить дефицит кадров в России
Россия могла бы уменьшить дефицит кадров с помощью повышения вовлеченности в трудовую сферу женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью, но для этого нужна... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T02:26
2024-08-09T02:26
2024-08-09T07:59
общество
россия
михаил задорнов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577997540_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c1c08aee8324e11020d660651130b46c.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия могла бы уменьшить дефицит кадров с помощью повышения вовлеченности в трудовую сферу женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью, но для этого нужна целенаправленная социальная политика, заявил в интервью РИА Новости бывший глава минфина России, экономист Михаил Задорнов. По данным Росстата, в июне уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,4%. Это самый низкий показатель среди стран "Большой двадцатки". "В России есть ресурсы на высвобождение, но для этого необходима социальная политика. У нас из трудоспособных женщин работают 70%, остальные ухаживают за детьми, ведут хозяйство. Этот процент можно увеличить, если увеличивать количество детских садов, школ и адаптацию на рабочих местах", - ответил он на вопрос, откуда российской экономике брать кадры. Другими источниками кадров могли бы стать люди с инвалидностью и пенсионеры, при этом для повышения их вовлеченности также необходимы соответствующие социальные меры.
https://ria.ru/20231224/rossiya-1917730589.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577997540_36:0:1743:1280_1920x0_80_0_0_931471a79db3741279f22f0d58ddd65e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил задорнов, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Михаил Задорнов, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Эксперт рассказал, как снизить дефицит кадров в России
Задорнов: Россия может уменьшить дефицит кадров с помощью соцполитики