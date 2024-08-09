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На Украине задержали подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
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21:34 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/zaderzhanie-1965301939.html
На Украине задержали подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ
На Украине задержали подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
На Украине задержали подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ
Семь человек задержаны на Украине за неделю по подозрению в поджоге автомобилей ВСУ и релейных шкафов на железных дорогах, сообщает в пятницу украинская... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:34
2024-08-09T21:34
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Семь человек задержаны на Украине за неделю по подозрению в поджоге автомобилей ВСУ и релейных шкафов на железных дорогах, сообщает в пятницу украинская национальная полиция. "В течение недели нацполиция совместно с СБУ задержала семерых человек, которые… жгли автомобили военнослужащих и релейные шкафы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. Сообщается, что пятеро поджигали военные авто, еще двое совершили диверсию на железной дороге - подожгли релейный шкаф. Среди задержанных - организатор группы, иностранец и трое несовершеннолетних. Им грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным журналистов, подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях, а также в Киеве.
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в мире, украина, николаевская область, киев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Николаевская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине задержали подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ

На Украине задержали семь человек по подозрению в поджоге автомобилей ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПолиция Украины
Полиция Украины - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Полиция Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Семь человек задержаны на Украине за неделю по подозрению в поджоге автомобилей ВСУ и релейных шкафов на железных дорогах, сообщает в пятницу украинская национальная полиция.
«
"В течение недели нацполиция совместно с СБУ задержала семерых человек, которые… жгли автомобили военнослужащих и релейные шкафы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Сообщается, что пятеро поджигали военные авто, еще двое совершили диверсию на железной дороге - подожгли релейный шкаф. Среди задержанных - организатор группы, иностранец и трое несовершеннолетних. Им грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным журналистов, подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях, а также в Киеве.
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8 августа, 11:27
 
В миреУкраинаНиколаевская областьКиевВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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