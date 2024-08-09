https://ria.ru/20240809/zaderzhanie-1965242934.html

В Британии задержали женщину за фейки об убийстве в Саутпорте, пишут СМИ

В Британии задержали женщину за фейки об убийстве в Саутпорте, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2024

В Британии задержали женщину за фейки об убийстве в Саутпорте, пишут СМИ

Британские правоохранители задержали 55-летнюю женщину из графства Чешир по подозрению в распространении неверных сведений о личности убийцы детей в Саутпорте,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:50

2024-08-09T16:50

2024-08-09T16:50

в мире

россия

чешир

уэльс

кир стармер

беспорядки в британии

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Британские правоохранители задержали 55-летнюю женщину из графства Чешир по подозрению в распространении неверных сведений о личности убийцы детей в Саутпорте, сообщает газета Guardian. В конце июля после убийства трех детей в городе Саутпорт в интернете распространился слух, что за преступлением якобы стоит проситель убежища. Позднее выяснилось, что нападавшим был 17-летний подросток, родившийся в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды. "Женщина из окрестностей Честера была задержана в четверг по подозрению в публикации ложных сообщений и письменных материалов, разжигающих расовую ненависть", - пишет издание. Задержанная находится под стражей. По словам начальника чеширской полиции Элисон Росс, которые приводит газета, прокатившаяся по Британии волна беспорядков во многом была вызвана "вредоносными и неверными сообщениями в сети". Акции протеста, вспыхнувшие после трагедии в Саутпорте, ранее переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки, организованные сторонниками ультраправых группировок. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Британии трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.

https://ria.ru/20240809/britanija-1965207094.html

https://ria.ru/20240807/britanija-1964588846.html

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чешир

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в мире, россия, чешир, уэльс, кир стармер, беспорядки в британии