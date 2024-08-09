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Экс-замгендиректора "Москонцерта" арестовали за взяточничество
Экс-замгендиректора "Москонцерта" арестовали за взяточничество - РИА Новости, 09.08.2024
Экс-замгендиректора "Москонцерта" арестовали за взяточничество
Савеловский суд Москвы арестовал бывшего замгендиректора "Москонцерта" Максима Шатковского за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:58
2024-08-09T19:58
2024-08-09T19:58
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал бывшего замгендиректора "Москонцерта" Максима Шатковского за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлениями суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шатковского Максима Николаевича ... и Любичева Владислава Сергеевича", - сказали в суде. Первому вменяется получение взятки, второму - посредничество. Шатковский ранее занимал пост заместителя генерального директора ГБУК "Москонцерт", Любичев был начальником хозяйственного отдела. Срок ареста установлен до 25 сентября.
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происшествия, москва, москонцерт
Происшествия, Москва, Москонцерт
Экс-замгендиректора "Москонцерта" арестовали за взяточничество
Суд арестовал экс-замгендиректора "Москонцерта" Шатковского за взяточничество