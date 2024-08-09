https://ria.ru/20240809/vzyatochnichestvo-1965286548.html

Экс-замгендиректора "Москонцерта" арестовали за взяточничество

Экс-замгендиректора "Москонцерта" арестовали за взяточничество - РИА Новости, 09.08.2024

Экс-замгендиректора "Москонцерта" арестовали за взяточничество

Савеловский суд Москвы арестовал бывшего замгендиректора "Москонцерта" Максима Шатковского за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:58

2024-08-09T19:58

2024-08-09T19:58

происшествия

москва

москонцерт

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал бывшего замгендиректора "Москонцерта" Максима Шатковского за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлениями суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шатковского Максима Николаевича ... и Любичева Владислава Сергеевича", - сказали в суде. Первому вменяется получение взятки, второму - посредничество. Шатковский ранее занимал пост заместителя генерального директора ГБУК "Москонцерт", Любичев был начальником хозяйственного отдела. Срок ареста установлен до 25 сентября.

https://ria.ru/20240425/arest-1942335988.html

москва

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происшествия, москва, москонцерт