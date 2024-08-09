https://ria.ru/20240809/vsu-1965183167.html
Немецкий генерал предположил, зачем ВСУ атаковали Курскую область
Немецкий генерал предположил, зачем ВСУ атаковали Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024
Немецкий генерал предположил, зачем ВСУ атаковали Курскую область
ВСУ атакуют Курскую область, чтобы скрыть свои провалы в Донбассе, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:55
2024-08-09T13:55
2024-08-09T13:55
в мире
курская область
донбасс
германия
вооруженные силы украины
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877484606_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_5005e08c177c33aec7f97d81adceb5a8.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ВСУ атакуют Курскую область, чтобы скрыть свои провалы в Донбассе, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер."На самом деле ситуация на некоторых участках фронта, в районе Авдеевки и Часова Яра, более чем критическая для ВСУ. Я думаю, они хотели начать маневр для отвлечения внимания", — поделился он.По мнению Катера, украинские военные пытались доказать, что они все еще могут атаковать. Он отметил, что для этого ВСУ, вероятно, стянули военных с других участков фронта, а это даст российской армии шанс стремительно продвинуться вперед."Это небезопасная игра", — заключил эксперт.В пятницу в Минобороны сообщили, что потери среди формирований ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию России в Курской области, составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники.
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965107532.html
https://ria.ru/20240809/tekhnika-1965119485.html
курская область
донбасс
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877484606_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_84c321e10d8a84bc5bfb69b2f709051e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курская область, донбасс, германия, вооруженные силы украины, welt
В мире, Курская область, Донбасс, Германия, Вооруженные силы Украины, Welt
Немецкий генерал предположил, зачем ВСУ атаковали Курскую область
Катер: действия ВСУ под Курском призваны отвлечь внимание от провала в Донбассе