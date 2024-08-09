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Немецкий генерал предположил, зачем ВСУ атаковали Курскую область

Немецкий генерал предположил, зачем ВСУ атаковали Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024

Немецкий генерал предположил, зачем ВСУ атаковали Курскую область

ВСУ атакуют Курскую область, чтобы скрыть свои провалы в Донбассе, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:55

2024-08-09T13:55

2024-08-09T13:55

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курская область

донбасс

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вооруженные силы украины

welt

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ВСУ атакуют Курскую область, чтобы скрыть свои провалы в Донбассе, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер."На самом деле ситуация на некоторых участках фронта, в районе Авдеевки и Часова Яра, более чем критическая для ВСУ. Я думаю, они хотели начать маневр для отвлечения внимания", — поделился он.По мнению Катера, украинские военные пытались доказать, что они все еще могут атаковать. Он отметил, что для этого ВСУ, вероятно, стянули военных с других участков фронта, а это даст российской армии шанс стремительно продвинуться вперед."Это небезопасная игра", — заключил эксперт.В пятницу в Минобороны сообщили, что потери среди формирований ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию России в Курской области, составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники.

https://ria.ru/20240809/pomosch-1965107532.html

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в мире, курская область, донбасс, германия, вооруженные силы украины, welt