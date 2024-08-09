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Немецкий генерал предположил, зачем ВСУ атаковали Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024
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13:55 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/vsu-1965183167.html
Немецкий генерал предположил, зачем ВСУ атаковали Курскую область
Немецкий генерал предположил, зачем ВСУ атаковали Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024
Немецкий генерал предположил, зачем ВСУ атаковали Курскую область
ВСУ атакуют Курскую область, чтобы скрыть свои провалы в Донбассе, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:55
2024-08-09T13:55
в мире
курская область
донбасс
германия
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ВСУ атакуют Курскую область, чтобы скрыть свои провалы в Донбассе, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер."На самом деле ситуация на некоторых участках фронта, в районе Авдеевки и Часова Яра, более чем критическая для ВСУ. Я думаю, они хотели начать маневр для отвлечения внимания", — поделился он.По мнению Катера, украинские военные пытались доказать, что они все еще могут атаковать. Он отметил, что для этого ВСУ, вероятно, стянули военных с других участков фронта, а это даст российской армии шанс стремительно продвинуться вперед."Это небезопасная игра", — заключил эксперт.В пятницу в Минобороны сообщили, что потери среди формирований ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию России в Курской области, составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники.
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965107532.html
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в мире, курская область, донбасс, германия, вооруженные силы украины, welt
В мире, Курская область, Донбасс, Германия, Вооруженные силы Украины, Welt
Немецкий генерал предположил, зачем ВСУ атаковали Курскую область

Катер: действия ВСУ под Курском призваны отвлечь внимание от провала в Донбассе

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинский танкист
Украинский танкист - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинский танкист. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ВСУ атакуют Курскую область, чтобы скрыть свои провалы в Донбассе, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.
"На самом деле ситуация на некоторых участках фронта, в районе Авдеевки и Часова Яра, более чем критическая для ВСУ. Я думаю, они хотели начать маневр для отвлечения внимания", — поделился он.
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По мнению Катера, украинские военные пытались доказать, что они все еще могут атаковать. Он отметил, что для этого ВСУ, вероятно, стянули военных с других участков фронта, а это даст российской армии шанс стремительно продвинуться вперед.
"Это небезопасная игра", — заключил эксперт.
В пятницу в Минобороны сообщили, что потери среди формирований ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию России в Курской области, составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники.
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