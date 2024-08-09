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На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 09.08.2024
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры
На Украине сообщают о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Назначенный Киевом глава областной... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T07:19
2024-08-09T07:19
2024-08-09T07:29
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На Украине сообщают о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что в регионе прозвучало 405 взрывов. "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", — написал он, при этом не утонил, о каких именно объектах идет речь.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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В мире, ЖКХ, Запорожская область, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры