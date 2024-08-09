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Российские бойцы эвакуировали подбитую БМП Marder с Ореховского направления

Российские бойцы эвакуировали подбитую БМП Marder с Ореховского направления - РИА Новости, 09.08.2024

Российские бойцы эвакуировали подбитую БМП Marder с Ореховского направления

Военнослужащие группировки войск "Днепр" эвакуировали с ореховского направления в Запорожской области подбитую боевую машину пехоты Marder производства ФРГ,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T05:08

2024-08-09T05:08

2024-08-09T05:08

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" эвакуировали с ореховского направления в Запорожской области подбитую боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, отремонтировав ее и выведя своим ходом на российские позиции, сообщил журналистам стрелок штурмовой группы Юрий. "После небольшой реставрации немецкая БМП была эвакуирована, выведена своим ходом на наши позиции в 3 километрах... Все четыре часа, которые мы тянули эту машину, мы были, можно сказать, целью номер один, но нам повезло, противник не узнал, не увидел нас. Поэтому получилось у нас выехать незамеченными", - рассказал военнослужащий. По его словам, БМП противника ремонтировали несколько ночей, чтобы не быть замеченными, при этом для восстановления пришлось использовать российские запчасти. Украинские военные сами не могли эвакуировать машину после боя, поэтому несколько раз пытались полностью сжечь ее с помощью БПЛА.

https://ria.ru/20230923/tank-1898197755.html

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в мире, запорожская область, германия, днепр