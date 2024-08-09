https://ria.ru/20240809/vozhdenie-1965292611.html

НМИЦ психиатрии опроверг информацию о новых противопоказаниях для вождения

НМИЦ психиатрии опроверг информацию о новых противопоказаниях для вождения - РИА Новости, 09.08.2024

НМИЦ психиатрии опроверг информацию о новых противопоказаниях для вождения

Перечень медицинский противопоказаний для управления транспорта не изменялся в течение последних десяти лет, информация об изменениях является фейком, сообщила... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T20:31

2024-08-09T20:31

2024-08-09T20:31

общество

россия

олег салагай

год семьи

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

авто

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Перечень медицинский противопоказаний для управления транспорта не изменялся в течение последних десяти лет, информация об изменениях является фейком, сообщила пресс-служба НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России. Ранее в ряде телеграм-каналов и СМИ появилась информация, что в новом перечне медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством появились расстройства сексуального предпочтения и расстройства половой идентификации. "Опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект распоряжения правительства РФ в части психических расстройств и расстройств поведения не содержит дополнительных противопоказаний… к управлению техническим средством по сравнению с актуальным, действующим еще с 2014 года перечнем — все содержащиеся в проекте заболевания и состояния есть в действующем перечне уже 10 лет", - говорится в сообщении. Пресс-служба призвала внимательно относиться к публикуемой информации и соблюдать профессиональную этику. "Действующее постановление правительства РФ №1604, определяющее перечень медицинских противопоказаний, и обсуждаемый проект, содержат указание, что данные расстройства являются противопоказаниями лишь в случае, если эти расстройства являются хроническими и затяжными, с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - отметил статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

https://ria.ru/20240514/lekarstva-1946020401.html

https://ria.ru/20240619/minzdrav-1953904062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, олег салагай, год семьи, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), авто