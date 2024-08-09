НМИЦ психиатрии опроверг информацию о новых противопоказаниях для вождения
НМИЦ психиатрии: перечень противопоказаний для управления транспортом не менялся
Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Перечень медицинский противопоказаний для управления транспорта не изменялся в течение последних десяти лет, информация об изменениях является фейком, сообщила пресс-служба НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России.
Ранее в ряде телеграм-каналов и СМИ появилась информация, что в новом перечне медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством появились расстройства сексуального предпочтения и расстройства половой идентификации.
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"Опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект распоряжения правительства РФ в части психических расстройств и расстройств поведения не содержит дополнительных противопоказаний… к управлению техническим средством по сравнению с актуальным, действующим еще с 2014 года перечнем — все содержащиеся в проекте заболевания и состояния есть в действующем перечне уже 10 лет", - говорится в сообщении.
Пресс-служба призвала внимательно относиться к публикуемой информации и соблюдать профессиональную этику.
"Действующее постановление правительства РФ №1604, определяющее перечень медицинских противопоказаний, и обсуждаемый проект, содержат указание, что данные расстройства являются противопоказаниями лишь в случае, если эти расстройства являются хроническими и затяжными, с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - отметил статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.