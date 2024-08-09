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НМИЦ психиатрии опроверг информацию о новых противопоказаниях для вождения - РИА Новости, 09.08.2024
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20:31 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/vozhdenie-1965292611.html
НМИЦ психиатрии опроверг информацию о новых противопоказаниях для вождения
НМИЦ психиатрии опроверг информацию о новых противопоказаниях для вождения - РИА Новости, 09.08.2024
НМИЦ психиатрии опроверг информацию о новых противопоказаниях для вождения
Перечень медицинский противопоказаний для управления транспорта не изменялся в течение последних десяти лет, информация об изменениях является фейком, сообщила... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T20:31
2024-08-09T20:31
общество
россия
олег салагай
год семьи
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
авто
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Перечень медицинский противопоказаний для управления транспорта не изменялся в течение последних десяти лет, информация об изменениях является фейком, сообщила пресс-служба НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России. Ранее в ряде телеграм-каналов и СМИ появилась информация, что в новом перечне медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством появились расстройства сексуального предпочтения и расстройства половой идентификации. "Опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект распоряжения правительства РФ в части психических расстройств и расстройств поведения не содержит дополнительных противопоказаний… к управлению техническим средством по сравнению с актуальным, действующим еще с 2014 года перечнем — все содержащиеся в проекте заболевания и состояния есть в действующем перечне уже 10 лет", - говорится в сообщении. Пресс-служба призвала внимательно относиться к публикуемой информации и соблюдать профессиональную этику. "Действующее постановление правительства РФ №1604, определяющее перечень медицинских противопоказаний, и обсуждаемый проект, содержат указание, что данные расстройства являются противопоказаниями лишь в случае, если эти расстройства являются хроническими и затяжными, с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - отметил статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
https://ria.ru/20240514/lekarstva-1946020401.html
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общество, россия, олег салагай, год семьи, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), авто
Общество, Россия, Олег Салагай, Год семьи, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Авто
НМИЦ психиатрии опроверг информацию о новых противопоказаниях для вождения

НМИЦ психиатрии: перечень противопоказаний для управления транспортом не менялся

© Fotolia / Giuseppe PorzaniМужчина за рулем автомобиля
Мужчина за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Fotolia / Giuseppe Porzani
Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Перечень медицинский противопоказаний для управления транспорта не изменялся в течение последних десяти лет, информация об изменениях является фейком, сообщила пресс-служба НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России.
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Ранее в ряде телеграм-каналов и СМИ появилась информация, что в новом перечне медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством появились расстройства сексуального предпочтения и расстройства половой идентификации.
«
"Опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект распоряжения правительства РФ в части психических расстройств и расстройств поведения не содержит дополнительных противопоказаний… к управлению техническим средством по сравнению с актуальным, действующим еще с 2014 года перечнем — все содержащиеся в проекте заболевания и состояния есть в действующем перечне уже 10 лет", - говорится в сообщении.
Пресс-служба призвала внимательно относиться к публикуемой информации и соблюдать профессиональную этику.
"Действующее постановление правительства РФ №1604, определяющее перечень медицинских противопоказаний, и обсуждаемый проект, содержат указание, что данные расстройства являются противопоказаниями лишь в случае, если эти расстройства являются хроническими и затяжными, с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - отметил статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
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