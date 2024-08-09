https://ria.ru/20240809/vologodchina-1965184450.html

Вологодчина готова принять более 500 жителей Курской области

Вологодчина готова принять более 500 жителей Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

Вологодчина готова принять более 500 жителей Курской области

В Вологодской области для курян уже готовы свыше 500 мест для размещения, на данный момент волонтерские штабы собирают гуманитарную помощь, сообщает... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:02

2024-08-09T14:02

2024-08-09T14:02

вологодская область

курская область

георгий филимонов

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Вологодской области для курян уже готовы свыше 500 мест для размещения, на данный момент волонтерские штабы собирают гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Мы не бросим людей в беде. Сделаем все, что возможно. В первую очередь им нужны медикаменты, одежда, предметы личной гигиены, продукты питания длительного хранения питьевая вода", – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Центры сбора гуманитарной помощи находятся в Вологде на улице Казакова, 11а и улице Козленская, 2. Телефон: 8(8172)26-46-01. В Череповце - на улице Сталеваров, 42. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240726/obekty-1962255561.html

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курская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, георгий филимонов, валерий герасимов, вооруженные силы украины