Вологодчина готова принять более 500 жителей Курской области
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Вологодской области для курян уже готовы свыше 500 мест для размещения, на данный момент волонтерские штабы собирают гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Мы не бросим людей в беде. Сделаем все, что возможно. В первую очередь им нужны медикаменты, одежда, предметы личной гигиены, продукты питания длительного хранения питьевая вода", – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.