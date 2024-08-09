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Вологодчина готова принять более 500 жителей Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
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Вологодская область
 
14:02 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/vologodchina-1965184450.html
Вологодчина готова принять более 500 жителей Курской области
Вологодчина готова принять более 500 жителей Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
Вологодчина готова принять более 500 жителей Курской области
В Вологодской области для курян уже готовы свыше 500 мест для размещения, на данный момент волонтерские штабы собирают гуманитарную помощь, сообщает... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:02
2024-08-09T14:02
вологодская область
курская область
георгий филимонов
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Вологодской области для курян уже готовы свыше 500 мест для размещения, на данный момент волонтерские штабы собирают гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Мы не бросим людей в беде. Сделаем все, что возможно. В первую очередь им нужны медикаменты, одежда, предметы личной гигиены, продукты питания длительного хранения питьевая вода", – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Центры сбора гуманитарной помощи находятся в Вологде на улице Казакова, 11а и улице Козленская, 2. Телефон: 8(8172)26-46-01. В Череповце - на улице Сталеваров, 42. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240726/obekty-1962255561.html
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курская область, георгий филимонов, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Вологодская область, Курская область, Георгий Филимонов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины

Вологодчина готова принять более 500 жителей Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Вологодской области для курян уже готовы свыше 500 мест для размещения, на данный момент волонтерские штабы собирают гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Мы не бросим людей в беде. Сделаем все, что возможно. В первую очередь им нужны медикаменты, одежда, предметы личной гигиены, продукты питания длительного хранения питьевая вода", – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
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Центры сбора гуманитарной помощи находятся в Вологде на улице Казакова, 11а и улице Козленская, 2. Телефон: 8(8172)26-46-01. В Череповце - на улице Сталеваров, 42.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Вологодская областьКурская областьГеоргий ФилимоновВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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