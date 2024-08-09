https://ria.ru/20240809/vojska-1965074954.html

ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.08.2024

ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 116 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T00:16

2024-08-09T00:16

2024-08-09T00:16

донецкая народная республика

украина

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 116 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале . "Сорок два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двадцать один обстрел на донецком направлении. Двадцать обстрелов на горловском направлении. Один обстрел на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства. По данным представительства, всего было выпущен 116 боеприпасов. В результате пострадали два мирных жителя. В предыдущие сутки было зафиксировано 33 обстрела.

https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, сцкк