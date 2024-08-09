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ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.08.2024
ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 116 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T00:16
2024-08-09T00:16
2024-08-09T00:16
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 116 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале . "Сорок два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двадцать один обстрел на донецком направлении. Двадцать обстрелов на горловском направлении. Один обстрел на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства. По данным представительства, всего было выпущен 116 боеприпасов. В результате пострадали два мирных жителя. В предыдущие сутки было зафиксировано 33 обстрела.
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию республики