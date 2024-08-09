https://ria.ru/20240809/vnukovo-1965263949.html

Во Внуково усилили санитарный контроль из-за энтеровирусной инфекции

Во Внуково усилили санитарный контроль из-за энтеровирусной инфекции - РИА Новости, 09.08.2024

Во Внуково усилили санитарный контроль из-за энтеровирусной инфекции

Санитарно-карантинный контроль на воздушных судах, прибывающих в Россию, усилили в Москве в международном аэропорту "Внуково", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:00

2024-08-09T18:00

2024-08-09T18:00

здоровье - общество

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

внуково (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98456/92/984569223_0:220:3250:2048_1920x0_80_0_0_62e6371d1344088b3fc76f0e66da7248.jpg

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Санитарно-карантинный контроль на воздушных судах, прибывающих в Россию, усилили в Москве в международном аэропорту "Внуково", сообщается в Telegram-канале столичного управления Роспотребнадзора. "В связи с ростом уровня заболеваемости энтеровирусной инфекцией в ряде иностранных государств… усилен санитарно-карантинный контроль на воздушных судах, прибывающих в Россию. Организовано проведение мероприятий, направленных на профилактику и нераспространение энтеровирусной инфекции и других острых кишечных инфекций в международном аэропорту "Внуково", – сказано в сообщении. Отмечается, что в аэропорту усилен режим дезинфекции в местах массового скопления людей в терминале А, в предприятиях общественного питания и торговли, на воздушных судах авиакомпаний, прибывающих в Москву. В аэропорту на мониторах информационных табло в зонах регистрации пассажиров, прилета и вылета пассажиров международных и внутренних линий разместили санитарно-просветительские материалы с инфографикой по профилактике энтеровирусной инфекции и ОКИ.

https://ria.ru/20240611/infektsiya-1952212207.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), внуково (аэропорт)