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Во Внуково усилили санитарный контроль из-за энтеровирусной инфекции - РИА Новости, 09.08.2024
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18:00 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/vnukovo-1965263949.html
Во Внуково усилили санитарный контроль из-за энтеровирусной инфекции
Во Внуково усилили санитарный контроль из-за энтеровирусной инфекции - РИА Новости, 09.08.2024
Во Внуково усилили санитарный контроль из-за энтеровирусной инфекции
Санитарно-карантинный контроль на воздушных судах, прибывающих в Россию, усилили в Москве в международном аэропорту "Внуково", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:00
2024-08-09T18:00
здоровье - общество
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Санитарно-карантинный контроль на воздушных судах, прибывающих в Россию, усилили в Москве в международном аэропорту "Внуково", сообщается в Telegram-канале столичного управления Роспотребнадзора. "В связи с ростом уровня заболеваемости энтеровирусной инфекцией в ряде иностранных государств… усилен санитарно-карантинный контроль на воздушных судах, прибывающих в Россию. Организовано проведение мероприятий, направленных на профилактику и нераспространение энтеровирусной инфекции и других острых кишечных инфекций в международном аэропорту "Внуково", – сказано в сообщении. Отмечается, что в аэропорту усилен режим дезинфекции в местах массового скопления людей в терминале А, в предприятиях общественного питания и торговли, на воздушных судах авиакомпаний, прибывающих в Москву. В аэропорту на мониторах информационных табло в зонах регистрации пассажиров, прилета и вылета пассажиров международных и внутренних линий разместили санитарно-просветительские материалы с инфографикой по профилактике энтеровирусной инфекции и ОКИ.
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здоровье - общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), внуково (аэропорт)
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Внуково (аэропорт)
Во Внуково усилили санитарный контроль из-за энтеровирусной инфекции

Во Внуково усилили меры контроля из-за энтеровирусной инфекции в ряде стран

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир аэропорту "Внуково"
Пассажир аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир аэропорту "Внуково". Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Санитарно-карантинный контроль на воздушных судах, прибывающих в Россию, усилили в Москве в международном аэропорту "Внуково", сообщается в Telegram-канале столичного управления Роспотребнадзора.
"В связи с ростом уровня заболеваемости энтеровирусной инфекцией в ряде иностранных государств… усилен санитарно-карантинный контроль на воздушных судах, прибывающих в Россию. Организовано проведение мероприятий, направленных на профилактику и нераспространение энтеровирусной инфекции и других острых кишечных инфекций в международном аэропорту "Внуково", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в аэропорту усилен режим дезинфекции в местах массового скопления людей в терминале А, в предприятиях общественного питания и торговли, на воздушных судах авиакомпаний, прибывающих в Москву. В аэропорту на мониторах информационных табло в зонах регистрации пассажиров, прилета и вылета пассажиров международных и внутренних линий разместили санитарно-просветительские материалы с инфографикой по профилактике энтеровирусной инфекции и ОКИ.
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Здоровье - ОбществоРоссияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Внуково (аэропорт)
 
 
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