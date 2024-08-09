https://ria.ru/20240809/vladivostok-1965096345.html

В Приморье открыли полосу для проезда на трассе, заблокированной из-за ДТП

В Приморье открыли полосу для проезда на трассе, заблокированной из-за ДТП - РИА Новости, 09.08.2024

В Приморье открыли полосу для проезда на трассе, заблокированной из-за ДТП

На федеральной трассе под Владивостоком, ранее заблокированной из-за массового ДТП с участием 12 автомобилей, открыли одну из полос для проезда, сообщает... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T06:45

2024-08-09T06:45

2024-08-09T10:19

происшествия

авто

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. На федеральной трассе под Владивостоком, ранее заблокированной из-за массового ДТП с участием 12 автомобилей, открыли одну из полос для проезда, сообщает полиция Приморья. Утром в пятницу краевая полиция сообщила о массовом ДТП на участке федеральной трассы в направлении Владивостока. По предварительной информации, водитель большегруза Freightliner не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с несколькими автомобилями. Проезд в сторону Владивостока оказался полностью заблокирован, собралась большая пробка. Сообщалось о пострадавшем несовершеннолетнем. "На трассе со стороны Аэропорта в направлении Владивостока открыли одну из полос для проезда транспортных средств. По предварительной информации, в ДТП участвуют 12 автомобилей. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и медики. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении краевой полиции.

https://ria.ru/20240130/dtp-1924269932.html

владивосток

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происшествия, авто, владивосток