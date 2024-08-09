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В Приморье произошло массовое ДТП с участием большегруза - РИА Новости, 09.08.2024
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04:22 09.08.2024 (обновлено: 10:19 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/vladivostok-1965088806.html
В Приморье произошло массовое ДТП с участием большегруза
В Приморье произошло массовое ДТП с участием большегруза - РИА Новости, 09.08.2024
В Приморье произошло массовое ДТП с участием большегруза
Массовое ДТП с участием большегруза заблокировало движение по федеральной трассе в направлении Владивостока, предварительно, пострадал несовершеннолетний,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T04:22
2024-08-09T10:19
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Массовое ДТП с участием большегруза заблокировало движение по федеральной трассе в направлении Владивостока, предварительно, пострадал несовершеннолетний, сообщает полиция Приморья. Отмечается, что массовое ДТП произошло на участке федеральной трассы в районе улицы Потемкина. "По предварительным данным, водитель большегруза Freightliner не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с несколькими автомобилями. На данный момент сообщается о пострадавшем несовершеннолетнем. Движение со стороны аэропорта в направлении города Владивостока временно не осуществляется", - говорится в сообщении.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
В Приморье произошло массовое ДТП с участием большегруза

Федеральная трасса под Владивостоком заблокирована из-за массового ДТП

© Фото : Полиция Приморья/TelegramМесто ДТП с участием 12 автомобилей на федеральной трассе под Владивостоком. 9 августа 2024
Место ДТП с участием 12 автомобилей на федеральной трассе под Владивостоком. 9 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
Место ДТП с участием 12 автомобилей на федеральной трассе под Владивостоком. 9 августа 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Массовое ДТП с участием большегруза заблокировало движение по федеральной трассе в направлении Владивостока, предварительно, пострадал несовершеннолетний, сообщает полиция Приморья.
Отмечается, что массовое ДТП произошло на участке федеральной трассы в районе улицы Потемкина.
«
"По предварительным данным, водитель большегруза Freightliner не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с несколькими автомобилями. На данный момент сообщается о пострадавшем несовершеннолетнем. Движение со стороны аэропорта в направлении города Владивостока временно не осуществляется", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияВладивосток
 
 
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