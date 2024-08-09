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В Приморье произошло массовое ДТП с участием большегруза
В Приморье произошло массовое ДТП с участием большегруза - РИА Новости, 09.08.2024
В Приморье произошло массовое ДТП с участием большегруза
Массовое ДТП с участием большегруза заблокировало движение по федеральной трассе в направлении Владивостока, предварительно, пострадал несовершеннолетний,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T04:22
2024-08-09T04:22
2024-08-09T10:19
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Массовое ДТП с участием большегруза заблокировало движение по федеральной трассе в направлении Владивостока, предварительно, пострадал несовершеннолетний, сообщает полиция Приморья. Отмечается, что массовое ДТП произошло на участке федеральной трассы в районе улицы Потемкина. "По предварительным данным, водитель большегруза Freightliner не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с несколькими автомобилями. На данный момент сообщается о пострадавшем несовершеннолетнем. Движение со стороны аэропорта в направлении города Владивостока временно не осуществляется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231008/arest-1901256313.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
В Приморье произошло массовое ДТП с участием большегруза
Федеральная трасса под Владивостоком заблокирована из-за массового ДТП