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В Москве перекроют движение на из-за велозаезда - РИА Новости, 09.08.2024
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16:41 09.08.2024
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В Москве перекроют движение на из-за велозаезда
В Москве перекроют движение на из-за велозаезда - РИА Новости, 09.08.2024
В Москве перекроют движение на из-за велозаезда
Движение на ряде улиц в районе Покровское-Стрешнево в Москве перекроют в субботу из-за проведения велозаезда, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:41
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Движение на ряде улиц в районе Покровское-Стрешнево в Москве перекроют в субботу из-за проведения велозаезда, сообщает столичный департамент транспорта. Отмечается, что в связи с проведением велозаезда "Ростеха" будет закрыто движение на ряде улиц в районе Покровское-Стрешнево. "Движение будет закрыто 10 августа с 09:30 до 15:00 на Небесном бульваре, в сторону Чкаловского бульвара, от Чкаловского бульвара до улицы Спортивной Авиации на Чкаловском бульваре, в сторону Небесного бульвара, от улицы Спортивной Авиации до Небесного бульвара", - говорится в Telegram-канале ведомства. Также 10 августа в это время будет ограничено движение по двум полосам на улице Спортивной Авиации, в сторону Чкаловского бульвара, от Небесного бульвара до Чкаловского бульвара.
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городское хозяйство москвы, москва, ростех
Городское хозяйство Москвы, Москва, Ростех
В Москве перекроют движение на из-за велозаезда

В субботу движение в Покровском-Стрешнево в Москве перекроют из-за велозаезда

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВелопробег
Велопробег - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Велопробег. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Движение на ряде улиц в районе Покровское-Стрешнево в Москве перекроют в субботу из-за проведения велозаезда, сообщает столичный департамент транспорта.
Отмечается, что в связи с проведением велозаезда "Ростеха" будет закрыто движение на ряде улиц в районе Покровское-Стрешнево.
"Движение будет закрыто 10 августа с 09:30 до 15:00 на Небесном бульваре, в сторону Чкаловского бульвара, от Чкаловского бульвара до улицы Спортивной Авиации на Чкаловском бульваре, в сторону Небесного бульвара, от улицы Спортивной Авиации до Небесного бульвара", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Также 10 августа в это время будет ограничено движение по двум полосам на улице Спортивной Авиации, в сторону Чкаловского бульвара, от Небесного бульвара до Чкаловского бульвара.
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