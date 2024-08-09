https://ria.ru/20240809/velozaezd-1965240668.html

В Москве перекроют движение на из-за велозаезда

В Москве перекроют движение на из-за велозаезда - РИА Новости, 09.08.2024

В Москве перекроют движение на из-за велозаезда

Движение на ряде улиц в районе Покровское-Стрешнево в Москве перекроют в субботу из-за проведения велозаезда, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:41

2024-08-09T16:41

2024-08-09T16:41

городское хозяйство москвы

москва

ростех

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Движение на ряде улиц в районе Покровское-Стрешнево в Москве перекроют в субботу из-за проведения велозаезда, сообщает столичный департамент транспорта. Отмечается, что в связи с проведением велозаезда "Ростеха" будет закрыто движение на ряде улиц в районе Покровское-Стрешнево. "Движение будет закрыто 10 августа с 09:30 до 15:00 на Небесном бульваре, в сторону Чкаловского бульвара, от Чкаловского бульвара до улицы Спортивной Авиации на Чкаловском бульваре, в сторону Небесного бульвара, от улицы Спортивной Авиации до Небесного бульвара", - говорится в Telegram-канале ведомства. Также 10 августа в это время будет ограничено движение по двум полосам на улице Спортивной Авиации, в сторону Чкаловского бульвара, от Небесного бульвара до Чкаловского бульвара.

https://ria.ru/20240505/velosipedy-1943949225.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва, ростех