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Руководству "Укрэнерго" на фоне жестких отключений света подняли зарплату - РИА Новости, 09.08.2024
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21:52 09.08.2024 (обновлено: 21:53 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/ukrenergo-1965303900.html
Руководству "Укрэнерго" на фоне жестких отключений света подняли зарплату
Руководству "Укрэнерго" на фоне жестких отключений света подняли зарплату - РИА Новости, 09.08.2024
Руководству "Укрэнерго" на фоне жестких отключений света подняли зарплату
Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на фоне жестких отключений электроэнергии подняла зарплату руководству на 30% в июле, сообщает... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:52
2024-08-09T21:53
в мире
жкх
украина
герман галущенко
укрэнерго
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на фоне жестких отключений электроэнергии подняла зарплату руководству на 30% в июле, сообщает агентство УНИАН. "В июле 2024 года руководство государственной компании НЭК "Укрэнерго" получило 2,2 миллиона гривен (53,4 тысячи долларов) заработной платы, что на 30% или на 500 тысяч гривен (12,1 тысячи долларов) больше, чем в июне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Как утверждает УНИАН, причина повышения заработной платы не раскрываются. При этом в агентстве напомнили, что именно в июле Украина столкнулась с самыми жесткими графиками отключений света, когда без электроснабжения люди были по 14-16 часов в сутки. Всего же, как сообщает агентство, за 7 месяцев 2024 года заработная плата руководства, в состав которого входит всего пять человек, составляет почти 22 миллиона гривен (534,6 тысячи долларов). Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме Украины периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
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в мире, жкх, украина, герман галущенко, укрэнерго
В мире, ЖКХ, Украина, Герман Галущенко, Укрэнерго
Руководству "Укрэнерго" на фоне жестких отключений света подняли зарплату

УНИАН: "Укрэнерго" при жестких отключениях подняло зарплату руководству на 30%

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМанометры на теплоэлектроцентрали в Киеве
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на фоне жестких отключений электроэнергии подняла зарплату руководству на 30% в июле, сообщает агентство УНИАН.
«
"В июле 2024 года руководство государственной компании НЭК "Укрэнерго" получило 2,2 миллиона гривен (53,4 тысячи долларов) заработной платы, что на 30% или на 500 тысяч гривен (12,1 тысячи долларов) больше, чем в июне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Как утверждает УНИАН, причина повышения заработной платы не раскрываются. При этом в агентстве напомнили, что именно в июле Украина столкнулась с самыми жесткими графиками отключений света, когда без электроснабжения люди были по 14-16 часов в сутки.
Всего же, как сообщает агентство, за 7 месяцев 2024 года заработная плата руководства, в состав которого входит всего пять человек, составляет почти 22 миллиона гривен (534,6 тысячи долларов).
Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме Украины периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
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