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У бухгалтера украинского поставщика продуктов ВСУ изъяли 4,7 миллиона евро - РИА Новости, 09.08.2024
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17:54 09.08.2024 (обновлено: 18:04 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/ukraina-1965261155.html
У бухгалтера украинского поставщика продуктов ВСУ изъяли 4,7 миллиона евро
У бухгалтера украинского поставщика продуктов ВСУ изъяли 4,7 миллиона евро - РИА Новости, 09.08.2024
У бухгалтера украинского поставщика продуктов ВСУ изъяли 4,7 миллиона евро
Более 4,7 миллиона евро неучтенной наличности изъято в багажнике автомобиля бухгалтера компании-поставщика минобороны, фирма подозревается в уклонении от уплаты РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:54
2024-08-09T18:04
в мире
украина
киевская область
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более 4,7 миллиона евро неучтенной наличности изъято в багажнике автомобиля бухгалтера компании-поставщика минобороны, фирма подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщили в украинском бюро экономической безопасности. "В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для минобороны детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обнаружили и изъяли более 4,7 миллиона евро неучтенной наличности. Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро экономической безопасности. По информации ведомства, в 2022-2023 годах компания поставила минобороны продукты на 14,5 миллиарда гривен (340,6 миллиона долларов) с НДС. "За счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - отметили в ведомстве. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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в мире, украина, киевская область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
У бухгалтера украинского поставщика продуктов ВСУ изъяли 4,7 миллиона евро

На Украине из машины бухгалтера компании-поставщика МО изъяли более 4,7 млн евро

© Фото : Бюро экономической безопасности УкраиныНа Украине из машины бухгалтера компании-поставщика МО изъяли более 4,7 млн евро
На Украине из машины бухгалтера компании-поставщика МО изъяли более 4,7 млн евро - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Бюро экономической безопасности Украины
На Украине из машины бухгалтера компании-поставщика МО изъяли более 4,7 млн евро
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более 4,7 миллиона евро неучтенной наличности изъято в багажнике автомобиля бухгалтера компании-поставщика минобороны, фирма подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщили в украинском бюро экономической безопасности.
«
"В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для минобороны детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обнаружили и изъяли более 4,7 миллиона евро неучтенной наличности. Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро экономической безопасности.
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По информации ведомства, в 2022-2023 годах компания поставила минобороны продукты на 14,5 миллиарда гривен (340,6 миллиона долларов) с НДС. "За счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - отметили в ведомстве.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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