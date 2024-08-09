У бухгалтера украинского поставщика продуктов ВСУ изъяли 4,7 миллиона евро
На Украине из машины бухгалтера компании-поставщика МО изъяли более 4,7 млн евро
© Фото : Бюро экономической безопасности УкраиныНа Украине из машины бухгалтера компании-поставщика МО изъяли более 4,7 млн евро
© Фото : Бюро экономической безопасности Украины
На Украине из машины бухгалтера компании-поставщика МО изъяли более 4,7 млн евро
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более 4,7 миллиона евро неучтенной наличности изъято в багажнике автомобиля бухгалтера компании-поставщика минобороны, фирма подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщили в украинском бюро экономической безопасности.
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"В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для минобороны детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обнаружили и изъяли более 4,7 миллиона евро неучтенной наличности. Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро экономической безопасности.
По информации ведомства, в 2022-2023 годах компания поставила минобороны продукты на 14,5 миллиарда гривен (340,6 миллиона долларов) с НДС. "За счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - отметили в ведомстве.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.