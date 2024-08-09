https://ria.ru/20240809/ukraina-1965261155.html

У бухгалтера украинского поставщика продуктов ВСУ изъяли 4,7 миллиона евро

У бухгалтера украинского поставщика продуктов ВСУ изъяли 4,7 миллиона евро - РИА Новости, 09.08.2024

У бухгалтера украинского поставщика продуктов ВСУ изъяли 4,7 миллиона евро

Более 4,7 миллиона евро неучтенной наличности изъято в багажнике автомобиля бухгалтера компании-поставщика минобороны, фирма подозревается в уклонении от уплаты РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:54

2024-08-09T17:54

2024-08-09T18:04

в мире

украина

киевская область

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965263215_0:260:1080:868_1920x0_80_0_0_9caa45621f3bf2314f129e6f4897b6f6.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более 4,7 миллиона евро неучтенной наличности изъято в багажнике автомобиля бухгалтера компании-поставщика минобороны, фирма подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщили в украинском бюро экономической безопасности. "В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для минобороны детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обнаружили и изъяли более 4,7 миллиона евро неучтенной наличности. Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро экономической безопасности. По информации ведомства, в 2022-2023 годах компания поставила минобороны продукты на 14,5 миллиарда гривен (340,6 миллиона долларов) с НДС. "За счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - отметили в ведомстве. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20240731/harkov-1963318920.html

https://ria.ru/20240321/vsu-1934671197.html

украина

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киевская область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины