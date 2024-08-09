https://ria.ru/20240809/ukraina-1965250093.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.08.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пятницу в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:10

2024-08-09T17:10

2024-08-09T17:10

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черниговская область

полтавская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в регионах была объявлена практически одновременно – в 17.00 (совпадает с мск). При этом в Сумской области она звучит уже более суток. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

черниговская область

полтавская область

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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, черниговская область, полтавская область, вооруженные силы украины