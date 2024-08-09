На западе Украины начали демонтаж мемориала "Холм Славы", сообщил Азаров
Экс-премьер Украины Азаров: в Калуше начали сносить титановый обелиск и стелу
© Фото : соцсетиСнос мемориально-скульптурного комплекса "Холм Славы" в городе Калуш Ивано-Франковской области на западе Украины
© Фото : соцсети
Снос мемориально-скульптурного комплекса "Холм Славы" в городе Калуш Ивано-Франковской области на западе Украины
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Власти Ивано-Франковской области на западе Украины в рамках "декоммунизации" начали работы про сносу мемориально-скульптурного комплекса "Холм Славы" - титанового обелиска и стелы в городе Калуш, сообщил бывший премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.
Как сообщала 1 августа Ивано-Франковская областная военная администрация, власти на западе Украины поручили демонтировать в регионе до 27 августа 76 советских памятников и памятных знаков, в том числе жертвам фашизма.
"Киевский режим, не сколотивший и собачьей будки в своей жизни, снова продолжает разрушать памятники в Украине, пытаясь заставить украинцев забыть свои корни и свою историю. В Калуше Ивано-Франковской области начали демонтаж мемориально-скульптурного комплекса "Холм Славы", - написал Азаров.
Он утонил, что "декоммунизаторы" поспешили в первую очередь убрать надпись "1941-1945" на гранитной стеле и большое каменное панно с барельефами лиц, после чего, по его словам, будет демонтирован титановый обелиск.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.