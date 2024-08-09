https://ria.ru/20240809/ukraina-1965110858.html

На западе Украины начали демонтаж мемориала "Холм Славы", сообщил Азаров

На западе Украины начали демонтаж мемориала "Холм Славы", сообщил Азаров - РИА Новости, 09.08.2024

На западе Украины начали демонтаж мемориала "Холм Славы", сообщил Азаров

Власти Ивано-Франковской области на западе Украины в рамках "декоммунизации" начали работы про сносу мемориально-скульптурного комплекса "Холм Славы" -... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T09:38

2024-08-09T09:38

2024-08-09T09:38

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ивано-франковская область

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николай азаров (политик)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Власти Ивано-Франковской области на западе Украины в рамках "декоммунизации" начали работы про сносу мемориально-скульптурного комплекса "Холм Славы" - титанового обелиска и стелы в городе Калуш, сообщил бывший премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. Как сообщала 1 августа Ивано-Франковская областная военная администрация, власти на западе Украины поручили демонтировать в регионе до 27 августа 76 советских памятников и памятных знаков, в том числе жертвам фашизма. "Киевский режим, не сколотивший и собачьей будки в своей жизни, снова продолжает разрушать памятники в Украине, пытаясь заставить украинцев забыть свои корни и свою историю. В Калуше Ивано-Франковской области начали демонтаж мемориально-скульптурного комплекса "Холм Славы", - написал Азаров. Он утонил, что "декоммунизаторы" поспешили в первую очередь убрать надпись "1941-1945" на гранитной стеле и большое каменное панно с барельефами лиц, после чего, по его словам, будет демонтирован титановый обелиск. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20240803/pamjatniki-1963860102.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, ивано-франковская область, россия, николай азаров (политик)