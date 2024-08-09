https://ria.ru/20240809/ukraina-1965078449.html

“Порушенная войной”. СМИ сообщили о тревожном сигнале Запада для Украины

“Порушенная войной”. СМИ сообщили о тревожном сигнале Запада для Украины - РИА Новости, 09.08.2024

“Порушенная войной”. СМИ сообщили о тревожном сигнале Запада для Украины

Понижение показателей кредитных рейтингов Украины показывает, что западные финансовые организации уже слабо верят в то, что порушенная войной экономика страны... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T02:05

2024-08-09T02:05

2024-08-09T03:02

экономика

украина

россия

москва

владимир зеленский

fitch ratings

всемирный банк

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Понижение показателей кредитных рейтингов Украины показывает, что западные финансовые организации уже слабо верят в то, что порушенная войной экономика страны восстановится в ближайшее время, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.“Рейтинговое агентство S&P Global понизило кредитный рейтинг Украины 2 августа из-за ‘выборочного’ дефолта. И это произошло спустя всего несколько дней после того, как Fitch также перевело показатели Украины на более низкие, в очередной раз показывая этим, что западные финансовые организации уже слабо верят в то, что порушенная войной экономика страны восстановится в ближайшее время”, — считает исследователь.Из всего 32-миллионого населения Украины 9 миллионов человек живут в бедности, пишет обозреватель, приводя данные Всемирного банка.“Тем не менее, несмотря на отчаянную ситуацию, ничто не говорит о том, что киевский режим всерьез пытается начать с Россией переговоры о мире”, — добавил эксперт. По мнению обозревателя, если бы Украина побеждала на поле боя, то можно было бы понять, почему киевский режим обрекает страну на экономический крах при свирепствующей бедности населения. Однако, пишет автор, тот факт, что ситуация совсем не такова, заставляет еще больше задуматься об украинской “мазохистской” политике, заключающейся в отказе от переговоров с Москвой.Международное агентство S&P понизило кредитный рейтинг постсоветской республики до уровня "SD/SD" — "выборочный дефолт". Это произошло после того, как Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга страны, позволяющий приостанавливать выплаты по внешним займам до октября.Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня C с предыдущего CC. Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240803/mariani-1963859781.html

https://ria.ru/20240803/reyting-1963800453.html

https://ria.ru/20220813/ukraina-1809344430.html

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экономика, украина, россия, москва, владимир зеленский, fitch ratings, всемирный банк