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Депутат парламента Молдавии Таубер обратилась в полицию из-за угроз - РИА Новости, 09.08.2024
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09:39 09.08.2024 (обновлено: 09:58 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/ugrozy-1965111356.html
Депутат парламента Молдавии Таубер обратилась в полицию из-за угроз
Депутат парламента Молдавии Таубер обратилась в полицию из-за угроз - РИА Новости, 09.08.2024
Депутат парламента Молдавии Таубер обратилась в полицию из-за угроз
Депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер в своем Telegram-канале сообщила, что обратилась в полицию с... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T09:39
2024-08-09T09:58
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КИШИНЕВ, 9 авг - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер в своем Telegram-канале сообщила, что обратилась в полицию с заявлением об угрозах физической расправы, которые поступают ей в личных сообщениях. Накануне Таубер рассказала, что на ее личный номер начали поступать угрозы. Депутат призналась, что это не впервые, но последнюю угрозу сопроводили фото с кровью и обещанием физической расправы. "Я обратилась в комиссариат полиции сектора Буюканы (микрорайон города Кишинева - ред.) с заявлением об угрозах, которые поступают мне в личных сообщениях. Каждый человек, чьи взгляды противоречат линии правящего режима, находится в серьезной опасности. Физической расправой угрожают не только мне. Многие мои товарищи из блока "Победа" также получают угрозы", - написала Таубер. Она подчеркнула, что несмотря на поступающие угрозу, она намерена остаться в стране. "Это наш дом, и мы никому его не отдадим… Но, как гражданин и оппозиционный депутат, я требую от властей и компетентных органов обеспечить мою безопасность, а также найти человека, который написал мне это сообщение, и привлечь его к ответственности", - отметила депутат. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
https://ria.ru/20240807/moldavija-1964739963.html
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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Марина Таубер, Майя Санду
Депутат парламента Молдавии Таубер обратилась в полицию из-за угроз

Депутат парламента Молдавии Таубер обратилась в полицию из-за угрозы расправы

© Marina Tauber/TelegramДепутат парламента Молдавии Марина Таубер возле комиссариата полиции сектора Буюканы в Кишиневе. 8 августа 2024
Депутат парламента Молдавии Марина Таубер возле комиссариата полиции сектора Буюканы в Кишиневе. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Marina Tauber/Telegram
Депутат парламента Молдавии Марина Таубер возле комиссариата полиции сектора Буюканы в Кишиневе. 8 августа 2024
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КИШИНЕВ, 9 авг - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер в своем Telegram-канале сообщила, что обратилась в полицию с заявлением об угрозах физической расправы, которые поступают ей в личных сообщениях.
Накануне Таубер рассказала, что на ее личный номер начали поступать угрозы. Депутат призналась, что это не впервые, но последнюю угрозу сопроводили фото с кровью и обещанием физической расправы.
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"Я обратилась в комиссариат полиции сектора Буюканы (микрорайон города Кишинева - ред.) с заявлением об угрозах, которые поступают мне в личных сообщениях. Каждый человек, чьи взгляды противоречат линии правящего режима, находится в серьезной опасности. Физической расправой угрожают не только мне. Многие мои товарищи из блока "Победа" также получают угрозы", - написала Таубер.
Она подчеркнула, что несмотря на поступающие угрозу, она намерена остаться в стране. "Это наш дом, и мы никому его не отдадим… Но, как гражданин и оппозиционный депутат, я требую от властей и компетентных органов обеспечить мою безопасность, а также найти человека, который написал мне это сообщение, и привлечь его к ответственности", - отметила депутат.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
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