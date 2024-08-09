https://ria.ru/20240809/ugrozy-1965111356.html

Депутат парламента Молдавии Таубер обратилась в полицию из-за угроз

Депутат парламента Молдавии Таубер обратилась в полицию из-за угроз - РИА Новости, 09.08.2024

Депутат парламента Молдавии Таубер обратилась в полицию из-за угроз

Депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер в своем Telegram-канале сообщила, что обратилась в полицию с... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T09:39

2024-08-09T09:39

2024-08-09T09:58

в мире

молдавия

кишинев

марина таубер

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965113861_0:0:821:461_1920x0_80_0_0_1ec48121ccd9956eda805816ccc4c3c2.jpg

КИШИНЕВ, 9 авг - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер в своем Telegram-канале сообщила, что обратилась в полицию с заявлением об угрозах физической расправы, которые поступают ей в личных сообщениях. Накануне Таубер рассказала, что на ее личный номер начали поступать угрозы. Депутат призналась, что это не впервые, но последнюю угрозу сопроводили фото с кровью и обещанием физической расправы. "Я обратилась в комиссариат полиции сектора Буюканы (микрорайон города Кишинева - ред.) с заявлением об угрозах, которые поступают мне в личных сообщениях. Каждый человек, чьи взгляды противоречат линии правящего режима, находится в серьезной опасности. Физической расправой угрожают не только мне. Многие мои товарищи из блока "Победа" также получают угрозы", - написала Таубер. Она подчеркнула, что несмотря на поступающие угрозу, она намерена остаться в стране. "Это наш дом, и мы никому его не отдадим… Но, как гражданин и оппозиционный депутат, я требую от властей и компетентных органов обеспечить мою безопасность, а также найти человека, который написал мне это сообщение, и привлечь его к ответственности", - отметила депутат. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.

https://ria.ru/20240807/moldavija-1964739963.html

https://ria.ru/20240807/moldaviya-1964734485.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, майя санду