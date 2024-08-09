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ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине
ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине - РИА Новости, 09.08.2024
ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине
Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов, в результате поражены предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:09
2024-08-09T16:09
2024-08-09T16:17
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов, в результате поражены предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 3 по 9 августа 2024 т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражены: базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает Минобороны РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине
Минобороны: ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов, в результате поражены предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 3 по 9 августа 2024 т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, поражены: базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ
, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает Минобороны РФ.