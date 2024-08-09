https://ria.ru/20240809/udary-1965231391.html

ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине

ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине - РИА Новости, 09.08.2024

ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине

Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов, в результате поражены предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:09

2024-08-09T16:09

2024-08-09T16:17

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов, в результате поражены предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 3 по 9 августа 2024 т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражены: базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240809/ukraina-1965222989.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, вооруженные силы рф, безопасность