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ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине - РИА Новости, 09.08.2024
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16:09 09.08.2024 (обновлено: 16:17 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/udary-1965231391.html
ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине
ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине - РИА Новости, 09.08.2024
ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине
Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов, в результате поражены предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:09
2024-08-09T16:17
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов, в результате поражены предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 3 по 9 августа 2024 т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражены: базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает Минобороны РФ.
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украина, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине

Минобороны: ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов, в результате поражены предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 3 по 9 августа 2024 т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, поражены: базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает Минобороны РФ.
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