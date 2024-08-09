https://ria.ru/20240809/udar-1965182119.html

В Курской области Су-34 нанесли удар по военной технике ВСУ

В Курской области Су-34 нанесли удар по военной технике ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024

В Курской области Су-34 нанесли удар по военной технике ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:51

2024-08-09T13:51

2024-08-09T16:52

специальная военная операция на украине

курская область

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вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ."Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения."Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240809/minoborony-1965165565.html

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курская область

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Кадры ударов по военной технике ВСУ экипажами Су-34 в приграничном районе Курской области Экипажи Су-34 нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, Минобороны показало видео. 2024-08-09T13:51 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, вооруженные силы украины, су-34, безопасность