https://ria.ru/20240809/udar-1965182119.html
В Курской области Су-34 нанесли удар по военной технике ВСУ
В Курской области Су-34 нанесли удар по военной технике ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской области Су-34 нанесли удар по военной технике ВСУ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:51
2024-08-09T13:51
2024-08-09T16:52
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вооруженные силы украины
су-34
безопасность
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ."Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения."Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240809/minoborony-1965165565.html
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Кадры ударов по военной технике ВСУ экипажами Су-34 в приграничном районе Курской области
Экипажи Су-34 нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, Минобороны показало видео.
2024-08-09T13:51
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РИА Новости
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курская область, россия, вооруженные силы украины, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Безопасность
В Курской области Су-34 нанесли удар по военной технике ВСУ
Су-34 нанесли удар по военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области