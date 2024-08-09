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В ФРГ сообщили о ярости США из-за решения Турции по России - РИА Новости, 09.08.2024
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07:10 09.08.2024 (обновлено: 07:54 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/turtsiya-1965096630.html
В ФРГ сообщили о ярости США из-за решения Турции по России
В ФРГ сообщили о ярости США из-за решения Турции по России - РИА Новости, 09.08.2024
В ФРГ сообщили о ярости США из-за решения Турции по России
В США крайне недовольны тем, что Турция продолжает торговать с Россией, пишут в Berliner Zeitung. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T07:10
2024-08-09T07:54
россия
турция
сша
санкции в отношении россии
нато
владимир путин
ибрагим калын
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МОСКВА, 9 августа - РИА Новости. В США крайне недовольны тем, что Турция продолжает торговать с Россией, пишут в Berliner Zeitung.Активная торговля (Турции. — Прим. ред.) с Россией приводит в ярость США", — говорится в статье.Как отмечается в статье, после начала конфликта на Украине Анкара лишь увеличила торговый оборот с Москвой. По мнению журналистов, приверженность Турции торговому сотрудничеству может привести к высокой напряженности внутри НАТО."Решение Турции поддерживать прочные торговые связи с Россией обостряет отношения между двумя союзниками по НАТО", — заключили в газете.Министерство торговли Соединенных Штатов уже ввело санкции против многочисленных турецких компаний по подозрению в незаконной торговле с Россией, сообщили в Berliner Zeitung.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял несколько пакетов санкций, среди которых эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав резкий рост цен на продукты и бензин.Мевлют Чавушоглу, занимавший до июня этого года пост министра иностранных дел Турции, ранее заявил, что Анкара не присоединяется к ограничениям против России, но не позволяет при этом их обходить. В свою очередь, экс-представитель президента республики, ныне глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын отмечал, что введение антироссийских санкций ударит по турецкому бизнесу.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов.
https://ria.ru/20231128/torgovlya-1912281870.html
https://ria.ru/20240212/turtsiya-1926769547.html
https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825689413.html
россия
турция
сша
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россия, турция, сша, санкции в отношении россии, нато, владимир путин, ибрагим калын
Россия, Турция, США, Санкции в отношении России, НАТО, Владимир Путин, Ибрагим Калын
В ФРГ сообщили о ярости США из-за решения Турции по России

BZ: активная торговля Турции с Россией приводит США в ярость

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 августа - РИА Новости. В США крайне недовольны тем, что Турция продолжает торговать с Россией, пишут в Berliner Zeitung.
Активная торговля (Турции. — Прим. ред.) с Россией приводит в ярость США", — говорится в статье.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
США угрожают деловым кругам Турции из-за торговли с Россией, пишут СМИ
28 ноября 2023, 09:25
Как отмечается в статье, после начала конфликта на Украине Анкара лишь увеличила торговый оборот с Москвой. По мнению журналистов, приверженность Турции торговому сотрудничеству может привести к высокой напряженности внутри НАТО.
"Решение Турции поддерживать прочные торговые связи с Россией обостряет отношения между двумя союзниками по НАТО", — заключили в газете.
Министерство торговли Соединенных Штатов уже ввело санкции против многочисленных турецких компаний по подозрению в незаконной торговле с Россией, сообщили в Berliner Zeitung.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Турции обеспокоились реакцией Запада на торговлю с Россией, пишут СМИ
12 февраля, 06:31
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял несколько пакетов санкций, среди которых эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав резкий рост цен на продукты и бензин.
Мевлют Чавушоглу, занимавший до июня этого года пост министра иностранных дел Турции, ранее заявил, что Анкара не присоединяется к ограничениям против России, но не позволяет при этом их обходить. В свою очередь, экс-представитель президента республики, ныне глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын отмечал, что введение антироссийских санкций ударит по турецкому бизнесу.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов.
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
США предупредили Турцию о санкциях за торговлю с Россией, пишут СМИ
21 октября 2022, 15:08
 
РоссияТурцияСШАСанкции в отношении РоссииНАТОВладимир ПутинИбрагим Калын
 
 
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