В ФРГ сообщили о ярости США из-за решения Турции по России
BZ: активная торговля Турции с Россией приводит США в ярость
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
МОСКВА, 9 августа - РИА Новости. В США крайне недовольны тем, что Турция продолжает торговать с Россией, пишут в Berliner Zeitung.
Активная торговля (Турции. — Прим. ред.) с Россией приводит в ярость США", — говорится в статье.
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Как отмечается в статье, после начала конфликта на Украине Анкара лишь увеличила торговый оборот с Москвой. По мнению журналистов, приверженность Турции торговому сотрудничеству может привести к высокой напряженности внутри НАТО.
"Решение Турции поддерживать прочные торговые связи с Россией обостряет отношения между двумя союзниками по НАТО", — заключили в газете.
Министерство торговли Соединенных Штатов уже ввело санкции против многочисленных турецких компаний по подозрению в незаконной торговле с Россией, сообщили в Berliner Zeitung.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял несколько пакетов санкций, среди которых эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав резкий рост цен на продукты и бензин.
Мевлют Чавушоглу, занимавший до июня этого года пост министра иностранных дел Турции, ранее заявил, что Анкара не присоединяется к ограничениям против России, но не позволяет при этом их обходить. В свою очередь, экс-представитель президента республики, ныне глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын отмечал, что введение антироссийских санкций ударит по турецкому бизнесу.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов.
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