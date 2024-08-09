https://ria.ru/20240809/turisty-1965275471.html
В Турции во время камнепада пострадали двое российских туристов
В Турции во время камнепада пострадали двое российских туристов - РИА Новости, 09.08.2024
В Турции во время камнепада пострадали двое российских туристов
Двое россиян пострадали в пятницу в результате камнепада в каньоне Саклыкент в турецкой провинции Мугла, передает телеканал NTV. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:50
2024-08-09T18:50
2024-08-09T19:02
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СТАМБУЛ, 9 авг - РИА Новости. Двое россиян пострадали в пятницу в результате камнепада в каньоне Саклыкент в турецкой провинции Мугла, передает телеканал NTV."Двое российских туристов пострадали из-за камнепада в каньоне Саклыкент в Мугле. Вход в каньон закрыли после инцидента", - сообщает канал.Прибывшие по вызову спасатели и медики эвакуировали раненых россиян с места происшествия. По данным канала, туристы получили переломы.
https://ria.ru/20240808/dtp-1964947459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Турции во время камнепада пострадали двое российских туристов
СМИ: в провинции Анталья во время камнепада пострадали двое российских туристов