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В Турции во время камнепада пострадали двое российских туристов - РИА Новости, 09.08.2024
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Туризм
 
18:50 09.08.2024 (обновлено: 19:02 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/turisty-1965275471.html
В Турции во время камнепада пострадали двое российских туристов
В Турции во время камнепада пострадали двое российских туристов - РИА Новости, 09.08.2024
В Турции во время камнепада пострадали двое российских туристов
Двое россиян пострадали в пятницу в результате камнепада в каньоне Саклыкент в турецкой провинции Мугла, передает телеканал NTV. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:50
2024-08-09T19:02
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СТАМБУЛ, 9 авг - РИА Новости. Двое россиян пострадали в пятницу в результате камнепада в каньоне Саклыкент в турецкой провинции Мугла, передает телеканал NTV."Двое российских туристов пострадали из-за камнепада в каньоне Саклыкент в Мугле. Вход в каньон закрыли после инцидента", - сообщает канал.Прибывшие по вызову спасатели и медики эвакуировали раненых россиян с места происшествия. По данным канала, туристы получили переломы.
https://ria.ru/20240808/dtp-1964947459.html
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Туризм, Турция, Анталья (провинция), В мире, Туризм, Новости - Туризм, Мугла (провинция)
В Турции во время камнепада пострадали двое российских туристов

СМИ: в провинции Анталья во время камнепада пострадали двое российских туристов

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 9 авг - РИА Новости. Двое россиян пострадали в пятницу в результате камнепада в каньоне Саклыкент в турецкой провинции Мугла, передает телеканал NTV.
«
"Двое российских туристов пострадали из-за камнепада в каньоне Саклыкент в Мугле. Вход в каньон закрыли после инцидента", - сообщает канал.
Прибывшие по вызову спасатели и медики эвакуировали раненых россиян с места происшествия. По данным канала, туристы получили переломы.
ДТП с автобусом с российскими туристами в турецкой Мугле - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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