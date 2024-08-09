https://ria.ru/20240809/turisty-1965275471.html

В Турции во время камнепада пострадали двое российских туристов

В Турции во время камнепада пострадали двое российских туристов - РИА Новости, 09.08.2024

В Турции во время камнепада пострадали двое российских туристов

Двое россиян пострадали в пятницу в результате камнепада в каньоне Саклыкент в турецкой провинции Мугла, передает телеканал NTV. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:50

2024-08-09T18:50

2024-08-09T19:02

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СТАМБУЛ, 9 авг - РИА Новости. Двое россиян пострадали в пятницу в результате камнепада в каньоне Саклыкент в турецкой провинции Мугла, передает телеканал NTV."Двое российских туристов пострадали из-за камнепада в каньоне Саклыкент в Мугле. Вход в каньон закрыли после инцидента", - сообщает канал.Прибывшие по вызову спасатели и медики эвакуировали раненых россиян с места происшествия. По данным канала, туристы получили переломы.

https://ria.ru/20240808/dtp-1964947459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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