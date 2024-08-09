https://ria.ru/20240809/trudoustroystvo--1965218140.html
Около 4 тысяч квотируемых рабочих мест открыли для инвалидов в Подмосковье
Около 4 тысяч квотируемых рабочих мест открыли для инвалидов в Подмосковье - РИА Новости, 09.08.2024
Около 4 тысяч квотируемых рабочих мест открыли для инвалидов в Подмосковье
Порядка 4 тысяч квотируемых рабочих мест для людей с ограниченными возможностями создали в Подмосковье. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные председателя РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:32
2024-08-09T15:32
2024-08-09T15:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777451759_169:0:3808:2047_1920x0_80_0_0_fe8ffe766b6a35f759a84371a91c611b.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Порядка 4 тысяч квотируемых рабочих мест для людей с ограниченными возможностями создали в Подмосковье. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.По его словам, сейчас на квотируемых местах трудятся 10,4 тысячи жителей с инвалидностью. Соответствующий закон позволяет гражданам реализовывать личный потенциал, несмотря на проблемы со здоровьем.Подходящую вакансию можно найти на портале "Работа России". Там доступны более 1,1 тысячи предложений для людей с особенностями. Кроме того, некоторые организации предоставляют бесплатное обучение.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777451759_624:0:3353:2047_1920x0_80_0_0_a62a964bdd8108d50493f5d531c7d138.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)