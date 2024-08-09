https://ria.ru/20240809/trudoustroystvo--1965218140.html

Около 4 тысяч квотируемых рабочих мест открыли для инвалидов в Подмосковье

Около 4 тысяч квотируемых рабочих мест открыли для инвалидов в Подмосковье - РИА Новости, 09.08.2024

Около 4 тысяч квотируемых рабочих мест открыли для инвалидов в Подмосковье

Порядка 4 тысяч квотируемых рабочих мест для людей с ограниченными возможностями создали в Подмосковье. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные председателя РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:32

2024-08-09T15:32

2024-08-09T15:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Порядка 4 тысяч квотируемых рабочих мест для людей с ограниченными возможностями создали в Подмосковье. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.По его словам, сейчас на квотируемых местах трудятся 10,4 тысячи жителей с инвалидностью. Соответствующий закон позволяет гражданам реализовывать личный потенциал, несмотря на проблемы со здоровьем.Подходящую вакансию можно найти на портале "Работа России". Там доступны более 1,1 тысячи предложений для людей с особенностями. Кроме того, некоторые организации предоставляют бесплатное обучение.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)