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Около 4 тысяч квотируемых рабочих мест открыли для инвалидов в Подмосковье - РИА Новости, 09.08.2024
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Новости Подмосковья
 
15:32 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/trudoustroystvo--1965218140.html
Около 4 тысяч квотируемых рабочих мест открыли для инвалидов в Подмосковье
Около 4 тысяч квотируемых рабочих мест открыли для инвалидов в Подмосковье - РИА Новости, 09.08.2024
Около 4 тысяч квотируемых рабочих мест открыли для инвалидов в Подмосковье
Порядка 4 тысяч квотируемых рабочих мест для людей с ограниченными возможностями создали в Подмосковье. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные председателя РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:32
2024-08-09T15:32
новости подмосковья
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Порядка 4 тысяч квотируемых рабочих мест для людей с ограниченными возможностями создали в Подмосковье. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.По его словам, сейчас на квотируемых местах трудятся 10,4 тысячи жителей с инвалидностью. Соответствующий закон позволяет гражданам реализовывать личный потенциал, несмотря на проблемы со здоровьем.Подходящую вакансию можно найти на портале "Работа России". Там доступны более 1,1 тысячи предложений для людей с особенностями. Кроме того, некоторые организации предоставляют бесплатное обучение.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 4 тысяч квотируемых рабочих мест открыли для инвалидов в Подмосковье

© Фото : Pexels / Sora ShimazakiТрудоустройство
Трудоустройство - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Pexels / Sora Shimazaki
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Порядка 4 тысяч квотируемых рабочих мест для людей с ограниченными возможностями создали в Подмосковье. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.
По его словам, сейчас на квотируемых местах трудятся 10,4 тысячи жителей с инвалидностью. Соответствующий закон позволяет гражданам реализовывать личный потенциал, несмотря на проблемы со здоровьем.
Подходящую вакансию можно найти на портале "Работа России". Там доступны более 1,1 тысячи предложений для людей с особенностями. Кроме того, некоторые организации предоставляют бесплатное обучение.
 
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