https://ria.ru/20240809/trevoga-1965107664.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T09:17
2024-08-09T09:17
2024-08-09T09:17
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 08.51 мск, она продлилась 11 минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240803/opasnost-1963896389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области объявили отбой ракетной опасности