https://ria.ru/20240809/trevoga-1965107664.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T09:17

2024-08-09T09:17

2024-08-09T09:17

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 08.51 мск, она продлилась 11 минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240803/opasnost-1963896389.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность