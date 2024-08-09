https://ria.ru/20240809/trevoga-1965105945.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:59
2024-08-09T08:59
2024-08-09T08:59
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
https://ria.ru/20240614/kurskaya_oblast-1952748594.html
курская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность
Губернатор Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность