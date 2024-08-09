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В Белгородской области объявили отбой опасности БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024
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08:26 09.08.2024 (обновлено: 08:27 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/trevoga-1965103717.html
В Белгородской области объявили отбой опасности БПЛА
В Белгородской области объявили отбой опасности БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024
В Белгородской области объявили отбой опасности БПЛА
Отбой опасности БПЛА объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:26
2024-08-09T08:27
белгородская область
белгород
безопасность
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отбой опасности БПЛА объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. Тревога была объявлена в 0.11 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240419/opasnost-1941150230.html
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белгородская область, белгород, безопасность
Белгородская область, Белгород, Безопасность
В Белгородской области объявили отбой опасности БПЛА

На всей территории Белгородской области объявили отбой опасности БПЛА

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие зенитного ракетного полка
Военнослужащие зенитного ракетного полка - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отбой опасности БПЛА объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.
Тревога была объявлена в 0.11 мск.
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
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