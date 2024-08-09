https://ria.ru/20240809/trevoga-1965103717.html

В Белгородской области объявили отбой опасности БПЛА

В Белгородской области объявили отбой опасности БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024

В Белгородской области объявили отбой опасности БПЛА

Отбой опасности БПЛА объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:26

2024-08-09T08:26

2024-08-09T08:27

белгородская область

белгород

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860318660_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_38e326c621b574897f903663ea9c3681.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отбой опасности БПЛА объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. Тревога была объявлена в 0.11 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240419/opasnost-1941150230.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, белгород, безопасность