https://ria.ru/20240809/trevoga-1965103528.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:22
2024-08-09T08:22
2024-08-09T08:28
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. Тревога была объявлена в 04.07 мск."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240807/opasnost-1964786440.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области объявили отбой ракетной опасности