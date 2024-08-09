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Air India прекратила полеты в Тель-Авив - РИА Новости, 09.08.2024
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16:54 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/tel-aviv-1965244948.html
Air India прекратила полеты в Тель-Авив
Air India прекратила полеты в Тель-Авив - РИА Новости, 09.08.2024
Air India прекратила полеты в Тель-Авив
Авиакомпания Air India объявила о немедленной приостановке выполнения всех рейсов в Тель-Авив и обратно в связи с неспокойной обстановкой на Ближнем Востоке. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:54
2024-08-09T16:54
в мире
тель-авив
ближний восток
air india
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БАНГКОК, 9 авг – РИА Новости. Авиакомпания Air India объявила о немедленной приостановке выполнения всех рейсов в Тель-Авив и обратно в связи с неспокойной обстановкой на Ближнем Востоке. Заявление авиакомпании опубликовано в социальной сети Х. "В связи с текущей ситуацией в некоторых частях Ближнего Востока запланированные рейсы в Тель-Авив и из Тель-Авива немедленно приостанавливаются до дальнейшего уведомления. Мы постоянно следим за ситуацией и предлагаем полный возврат средств нашим пассажирам с подтвержденными бронированиями на поездки в Тель-Авив и из Тель-Авива. Безопасность наших гостей и экипажа остается нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении авиакомпании.
https://ria.ru/20240807/iran-1964763660.html
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в мире, тель-авив, ближний восток, air india, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Ближний Восток, Air India, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Air India прекратила полеты в Тель-Авив

Air India прекратила полеты в Тель-Авив из-за обстановки на Ближнем Востоке

CC BY 2.0 / Rob Hodgkins / Boeing 777-200Самолет Boeing 777 авиакомпании Air India
Самолет Boeing 777 авиакомпании Air India - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
CC BY 2.0 / Rob Hodgkins / Boeing 777-200
Самолет Boeing 777 авиакомпании Air India. Архивное фото
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БАНГКОК, 9 авг – РИА Новости. Авиакомпания Air India объявила о немедленной приостановке выполнения всех рейсов в Тель-Авив и обратно в связи с неспокойной обстановкой на Ближнем Востоке.
Заявление авиакомпании опубликовано в социальной сети Х.
"В связи с текущей ситуацией в некоторых частях Ближнего Востока запланированные рейсы в Тель-Авив и из Тель-Авива немедленно приостанавливаются до дальнейшего уведомления. Мы постоянно следим за ситуацией и предлагаем полный возврат средств нашим пассажирам с подтвержденными бронированиями на поездки в Тель-Авив и из Тель-Авива. Безопасность наших гостей и экипажа остается нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении авиакомпании.
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В миреТель-АвивБлижний ВостокAir IndiaОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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