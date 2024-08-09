https://ria.ru/20240809/tel-aviv-1965244948.html

Air India прекратила полеты в Тель-Авив

Air India прекратила полеты в Тель-Авив - РИА Новости, 09.08.2024

Air India прекратила полеты в Тель-Авив

Авиакомпания Air India объявила о немедленной приостановке выполнения всех рейсов в Тель-Авив и обратно в связи с неспокойной обстановкой на Ближнем Востоке. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:54

2024-08-09T16:54

2024-08-09T16:54

в мире

тель-авив

ближний восток

air india

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960582457_0:243:2453:1623_1920x0_80_0_0_fb8258cf6786496d03ae9483e2494734.jpg

БАНГКОК, 9 авг – РИА Новости. Авиакомпания Air India объявила о немедленной приостановке выполнения всех рейсов в Тель-Авив и обратно в связи с неспокойной обстановкой на Ближнем Востоке. Заявление авиакомпании опубликовано в социальной сети Х. "В связи с текущей ситуацией в некоторых частях Ближнего Востока запланированные рейсы в Тель-Авив и из Тель-Авива немедленно приостанавливаются до дальнейшего уведомления. Мы постоянно следим за ситуацией и предлагаем полный возврат средств нашим пассажирам с подтвержденными бронированиями на поездки в Тель-Авив и из Тель-Авива. Безопасность наших гостей и экипажа остается нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении авиакомпании.

https://ria.ru/20240807/iran-1964763660.html

тель-авив

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тель-авив, ближний восток, air india, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году