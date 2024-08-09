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Air India прекратила полеты в Тель-Авив
Air India прекратила полеты в Тель-Авив - РИА Новости, 09.08.2024
Air India прекратила полеты в Тель-Авив
Авиакомпания Air India объявила о немедленной приостановке выполнения всех рейсов в Тель-Авив и обратно в связи с неспокойной обстановкой на Ближнем Востоке. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:54
2024-08-09T16:54
2024-08-09T16:54
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тель-авив
ближний восток
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БАНГКОК, 9 авг – РИА Новости. Авиакомпания Air India объявила о немедленной приостановке выполнения всех рейсов в Тель-Авив и обратно в связи с неспокойной обстановкой на Ближнем Востоке. Заявление авиакомпании опубликовано в социальной сети Х. "В связи с текущей ситуацией в некоторых частях Ближнего Востока запланированные рейсы в Тель-Авив и из Тель-Авива немедленно приостанавливаются до дальнейшего уведомления. Мы постоянно следим за ситуацией и предлагаем полный возврат средств нашим пассажирам с подтвержденными бронированиями на поездки в Тель-Авив и из Тель-Авива. Безопасность наших гостей и экипажа остается нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении авиакомпании.
https://ria.ru/20240807/iran-1964763660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, ближний восток, air india, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Ближний Восток, Air India, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Air India прекратила полеты в Тель-Авив
Air India прекратила полеты в Тель-Авив из-за обстановки на Ближнем Востоке