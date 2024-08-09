https://ria.ru/20240809/tekhnika-1965119485.html

В США высказались об уничтожении западной техники в Курской области

В США высказались об уничтожении западной техники в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

В США высказались об уничтожении западной техники в Курской области

Российская армия уничтожает западную технику ВСУ в Курской области на фоне истощения сил украинских военных, пишет американское издание Newsweek, комментируя... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T10:22

2024-08-09T10:22

2024-08-09T10:22

курская область

россия

харьковская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964816099_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a480250409e176aec38b3b34fed6a0fd.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российская армия уничтожает западную технику ВСУ в Курской области на фоне истощения сил украинских военных, пишет американское издание Newsweek, комментируя кадры ликвидации БМП Bradley."Это происходит в то время, когда украинские силы истощены, сдерживая российское наступление на северо-востоке Харьковской области, и в то же время они ощущают давление со стороны постоянных российских успехов на востоке", — отметили в материале.В публикации подчеркнули, что украинская 47-я механизированная бригада — это единственный известный получатель американских БМП Bradley и танков Abrams. Однако остается неизвестным, переместили ли ВСУ часть Bradley и их операторов на границу с Курской областью или машины были уже давно переданы в другие бригады на севере, заключили в издании.Накануне Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, в том числе БМП Bradley и бронемашины "Казак".Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.

https://ria.ru/20240809/pomosch-1965107532.html

https://ria.ru/20240808/ataka-1964955840.html

курская область

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов «Ланцет» боевой машины пехоты «Bradley» производства США, боевой бронированной машины «Казак», бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях. 2024-08-09T10:22 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, харьковская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины