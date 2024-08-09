https://ria.ru/20240809/tekhnika-1965119485.html
В США высказались об уничтожении западной техники в Курской области
В США высказались об уничтожении западной техники в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
В США высказались об уничтожении западной техники в Курской области
Российская армия уничтожает западную технику ВСУ в Курской области на фоне истощения сил украинских военных, пишет американское издание Newsweek, комментируя... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T10:22
2024-08-09T10:22
2024-08-09T10:22
курская область
россия
харьковская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российская армия уничтожает западную технику ВСУ в Курской области на фоне истощения сил украинских военных, пишет американское издание Newsweek, комментируя кадры ликвидации БМП Bradley."Это происходит в то время, когда украинские силы истощены, сдерживая российское наступление на северо-востоке Харьковской области, и в то же время они ощущают давление со стороны постоянных российских успехов на востоке", — отметили в материале.В публикации подчеркнули, что украинская 47-я механизированная бригада — это единственный известный получатель американских БМП Bradley и танков Abrams. Однако остается неизвестным, переместили ли ВСУ часть Bradley и их операторов на границу с Курской областью или машины были уже давно переданы в другие бригады на севере, заключили в издании.Накануне Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, в том числе БМП Bradley и бронемашины "Казак".Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965107532.html
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Кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов «Ланцет» боевой машины пехоты «Bradley» производства США, боевой бронированной машины «Казак», бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях.
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курская область, россия, харьковская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Харьковская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В США высказались об уничтожении западной техники в Курской области
Newsweek: ликвидация западной техники под Курском идет на фоне истощения сил ВСУ