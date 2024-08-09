https://ria.ru/20240809/tankisty-1965085613.html

Российские военные уничтожили легкобронированную технику и блиндажи ВСУ

Российские военные уничтожили легкобронированную технику и блиндажи ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024

Российские военные уничтожили легкобронированную технику и блиндажи ВСУ

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили несколько единиц легкобронированной техники и блиндажи ВСУ в зоне... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T03:17

2024-08-09T03:17

2024-08-09T03:17

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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили несколько единиц легкобронированной техники и блиндажи ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили легкобронированную технику и блиндажи боевиков ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали Минобороны. Уточняется, что станковый противотанковый гранатомет предназначен для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками и другими бронированными средствами противника. Кроме того, он может быть использован для уничтожения пехоты противника, находящейся в легких полевых укрытиях, а также в сооружениях городского типа.

https://ria.ru/20240714/artilleriya-1959511151.html

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