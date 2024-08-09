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В Таиланде оппозиционные политики создали "Народную партию" - РИА Новости, 09.08.2024
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10:10 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/tailand-1965117269.html
В Таиланде оппозиционные политики создали "Народную партию"
В Таиланде оппозиционные политики создали "Народную партию" - РИА Новости, 09.08.2024
В Таиланде оппозиционные политики создали "Народную партию"
Таиландские политики из распущенной в среду решением конституционного суда прогрессистской "Партии движения вперед" объявили в Бангкоке о создании новой партии... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T10:10
2024-08-09T10:10
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БАНГКОК, 9 авг – РИА Новости. Таиландские политики из распущенной в среду решением конституционного суда прогрессистской "Партии движения вперед" объявили в Бангкоке о создании новой партии под названием "Пхак Прачачон" ("Народная партия"). Пресс-брифинг, на котором было сделано объявление, транслирует в прямом эфире таиландский сетевой телеканал The Reporters. Лидером "Народной партии" избран депутат парламента от распущенной "Партии движения вперед" Наттапхонг Рыангпанньявут, генеральным секретарем – депутат парламента Сарают Чайлак, многолетний близкий друг основателя двух предыдущих версий партии – "Партии нового будущего" и "Партии движения вперед", распущенных судебными решениями. Исполнительный комитет партии состоит из пяти человек вместо одиннадцати в "Партии движения вперед". Ни один руководитель распущенной партии не вошел в исполком новой, так как все они решением суда лишены права заниматься политикой на 10 лет. "Мы верим в то, что теперь у нас будет партия, которая будет работать на то, чтобы в будущем добиться перемен", - заявил вновь избранный генеральный секретарь партии Чайлак. "Партия движения вперед", созданная после судебного роспуска в 2021 году ее предшественницы, "Партии нового будущего", являлась преимущественно молодежной партией прогрессистского толка и пользовалась большой популярностью у молодежи и значительной части среднего класса. Критики партии считали ее откровенно проамериканской и пропагандирующей чуждые для таиландского общества ценности. Она была распущена конституционным судом Таиланда в среду 7 августа по обвинению в подрыве политической системы таиландской конституционной монархии. В судебном решении говорилось, что своей предвыборной пропагандой и затем деятельностью в парламенте, направленной на отмену статей уголовного законодательства, оберегающих таиландскую монархию от оскорблений, партия противопоставила монархию и народ, таким образом подрывая политическую систему конституционной демократии во главе с монархом и национальные традиции.
https://ria.ru/20240809/tailand-1965107011.html
https://ria.ru/20240529/tailand-1949046833.html
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в мире, бангкок, таиланд
В мире, Бангкок, Таиланд
В Таиланде оппозиционные политики создали "Народную партию"

Политики из распущенной в Таиланде оппозиционной партии создали новую

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Таиланд. Архивное фото
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БАНГКОК, 9 авг – РИА Новости. Таиландские политики из распущенной в среду решением конституционного суда прогрессистской "Партии движения вперед" объявили в Бангкоке о создании новой партии под названием "Пхак Прачачон" ("Народная партия"). Пресс-брифинг, на котором было сделано объявление, транслирует в прямом эфире таиландский сетевой телеканал The Reporters.
Лидером "Народной партии" избран депутат парламента от распущенной "Партии движения вперед" Наттапхонг Рыангпанньявут, генеральным секретарем – депутат парламента Сарают Чайлак, многолетний близкий друг основателя двух предыдущих версий партии – "Партии нового будущего" и "Партии движения вперед", распущенных судебными решениями.
Страны мира. Таиланд - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Эксперт прокомментировал роспуск оппозиционной партии Таиланда
09:14
Исполнительный комитет партии состоит из пяти человек вместо одиннадцати в "Партии движения вперед". Ни один руководитель распущенной партии не вошел в исполком новой, так как все они решением суда лишены права заниматься политикой на 10 лет.
«
"Мы верим в то, что теперь у нас будет партия, которая будет работать на то, чтобы в будущем добиться перемен", - заявил вновь избранный генеральный секретарь партии Чайлак.
"Партия движения вперед", созданная после судебного роспуска в 2021 году ее предшественницы, "Партии нового будущего", являлась преимущественно молодежной партией прогрессистского толка и пользовалась большой популярностью у молодежи и значительной части среднего класса. Критики партии считали ее откровенно проамериканской и пропагандирующей чуждые для таиландского общества ценности.
Она была распущена конституционным судом Таиланда в среду 7 августа по обвинению в подрыве политической системы таиландской конституционной монархии. В судебном решении говорилось, что своей предвыборной пропагандой и затем деятельностью в парламенте, направленной на отмену статей уголовного законодательства, оберегающих таиландскую монархию от оскорблений, партия противопоставила монархию и народ, таким образом подрывая политическую систему конституционной демократии во главе с монархом и национальные традиции.
Таксин Чинават - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Экс-премьеру Таиланда предъявили обвинения в оскорблении монархии
29 мая, 08:01
 
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