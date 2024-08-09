https://ria.ru/20240809/tailand-1965117269.html

В Таиланде оппозиционные политики создали "Народную партию"

В Таиланде оппозиционные политики создали "Народную партию" - РИА Новости, 09.08.2024

В Таиланде оппозиционные политики создали "Народную партию"

Таиландские политики из распущенной в среду решением конституционного суда прогрессистской "Партии движения вперед" объявили в Бангкоке о создании новой партии... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T10:10

2024-08-09T10:10

2024-08-09T10:10

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БАНГКОК, 9 авг – РИА Новости. Таиландские политики из распущенной в среду решением конституционного суда прогрессистской "Партии движения вперед" объявили в Бангкоке о создании новой партии под названием "Пхак Прачачон" ("Народная партия"). Пресс-брифинг, на котором было сделано объявление, транслирует в прямом эфире таиландский сетевой телеканал The Reporters. Лидером "Народной партии" избран депутат парламента от распущенной "Партии движения вперед" Наттапхонг Рыангпанньявут, генеральным секретарем – депутат парламента Сарают Чайлак, многолетний близкий друг основателя двух предыдущих версий партии – "Партии нового будущего" и "Партии движения вперед", распущенных судебными решениями. Исполнительный комитет партии состоит из пяти человек вместо одиннадцати в "Партии движения вперед". Ни один руководитель распущенной партии не вошел в исполком новой, так как все они решением суда лишены права заниматься политикой на 10 лет. "Мы верим в то, что теперь у нас будет партия, которая будет работать на то, чтобы в будущем добиться перемен", - заявил вновь избранный генеральный секретарь партии Чайлак. "Партия движения вперед", созданная после судебного роспуска в 2021 году ее предшественницы, "Партии нового будущего", являлась преимущественно молодежной партией прогрессистского толка и пользовалась большой популярностью у молодежи и значительной части среднего класса. Критики партии считали ее откровенно проамериканской и пропагандирующей чуждые для таиландского общества ценности. Она была распущена конституционным судом Таиланда в среду 7 августа по обвинению в подрыве политической системы таиландской конституционной монархии. В судебном решении говорилось, что своей предвыборной пропагандой и затем деятельностью в парламенте, направленной на отмену статей уголовного законодательства, оберегающих таиландскую монархию от оскорблений, партия противопоставила монархию и народ, таким образом подрывая политическую систему конституционной демократии во главе с монархом и национальные традиции.

https://ria.ru/20240809/tailand-1965107011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бангкок, таиланд