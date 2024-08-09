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Эксперт прокомментировал роспуск оппозиционной партии Таиланда

Эксперт прокомментировал роспуск оппозиционной партии Таиланда - РИА Новости, 09.08.2024

Эксперт прокомментировал роспуск оппозиционной партии Таиланда

Роспуск решением конституционного суда главной оппозиционной партии Таиланда улучшил шансы ее сторонников на победу на следующих выборах, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T09:14

2024-08-09T09:14

2024-08-09T09:14

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БАНГКОК, 9 авг – РИА Новости. Роспуск решением конституционного суда главной оппозиционной партии Таиланда улучшил шансы ее сторонников на победу на следующих выборах, заявил РИА Новости в Бангкоке бывший министр иностранных дел Таиланда и бывший посол Таиланда в России, политик и бывший депутат парламента Касит Пиром. В среду конституционный суд Таиланда постановил распустить прогрессистскую "Партию движения вперед", возглавлявшую парламентскую оппозицию, по обвинению в подрыве политической системы таиландской конституционной монархии. В судебном решении говорилось, что своей предвыборной пропагандой и затем деятельностью в парламенте, направленной на отмену статей уголовного законодательства, оберегающих таиландскую монархию от оскорблений, партия противопоставила монархию и народ, таким образом подрывая политическую систему конституционной демократии во главе с монархом и национальные традиции. "Решение конституционного суда для многих в Таиланде выглядит, скорее, политическим, чем юридическим. Одной из главных претензий к партии были ее попытки поставить на повестку дня парламента изменения к уголовному кодексу Таиланда. С точки зрения ее сторонников, это не предмет для разбирательства в конституционном суде. Это вопрос, который решается дебатами и голосованием в парламенте, а не судьями", - сказал агентству ветеран таиландской дипломатии и политики, в настоящее время являющийся главой таиландского отделения организации "Парламентарии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за права человека". Он пояснил, что в законодательстве Таиланда нет четких и недвусмысленных формулировок причин, по которым политическая партия может быть распущена судом. "Решение о том, являются ли действия партии или ее лидеров нарушением конституции и других законодательных актов, остается предметом интерпретации закона судьями, ведущими дело", - подчеркнул он. "Решение суда о роспуске выглядит поэтому для многих не как юридическое действие, присущее демократической системе, а как ход из арсенала "политики силы", если позволительно применить здесь этот термин из международных отношений", - сказал Пиром. "Но тогда стоит задать вопрос: а чего добились те, кто эту силу применил, таким решением суда?" - продолжил он. "Партия распущена, одиннадцати ее высшим функционерам запрещена политическая деятельность на 10 лет. Но более 130 ее депутатов в нашем парламенте, в котором 500 мест, остались в своем статусе: роспуск партии не означает, что они лишаются депутатского статуса, они же избраны на выборах", - напомнил эксперт, добавив, что дисквалификация 11 депутатов означает довыборы в их округах, которые вполне могут выиграть сторонники распущенной партии. По его словам, у идеологов и вдохновителей "Партии движения вперед" уже готова новая партия, в которую перейдут, как в новый дом, "осиротевшие" депутаты. "И новые лидеры тоже появятся сразу, точнее, они уже появились и готовы занять свои должности", - уверен экс-глава МИД Таиланда. Кроме этого, продолжил эксперт, остаются 14 миллионов избирателей, которые проголосовали на выборах 2023 года за "Партию движения вперед". "Они никуда не делись. И теперь, после роспуска партии, они станут злее, и их, вполне вероятно, станет больше. А депутаты распущенной партии обретут в среде своего электората образ мучеников и героев. В политике это означает, что на следующих выборах, когда бы они ни состоялись – через три года или быстрее, новая партия, идущая по пути "движения вперед", получит значительный шанс на победу", - считает эксперт. "Если в 2023 году "Партия движения вперед" набрала больше голосов, чем любая другая партия, то что будет на выборах 2027 года? Или на более ранних выборах, если по какой-то причине парламент будет распущен раньше истечения срока его полномочий?" - сказал Пиром. Кроме всего сказанного, добавил он, лидеры "Партии движения вперед" и ее предыдущей инкарнации, "Партии нового будущего", тоже распущенной конституционном судом в 2021 году, длительное время тщательно избегали внепарламентской, "уличной" политики. "Будут ли это делать новые лидеры уже третьей инкарнации этой партии, зная, что на их призыв в любой момент на улицы могут выйти, как минимум, сотни тысяч их горячих сторонников?" - спросил эксперт, в прошлом - один из лидеров "желторубашечников", массового движения в защиту монархии. "И каким способом противники распущенной партии собираются теперь останавливать ее наследницу и правопреемницу? Новым военным переворотом? Эти вопросы сейчас мучают многих в Таиланде", - заключил он. "Партия движения вперед", созданная после судебного роспуска в 2021 году ее предшественницы, "Партии нового будущего", являлась преимущественно молодежной партией прогрессистского толка и пользовалась большой популярностью у молодежи и значительной части среднего класса. Критики партии считали ее откровенно проамериканской и пропагандирующей чуждые для таиландского общества ценности.

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Дарья Буймова

в мире, таиланд, бангкок, россия