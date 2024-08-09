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"Южная" группировка за неделю отразила семь контратак ВСУ
"Южная" группировка за неделю отразила семь контратак ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
"Южная" группировка за неделю отразила семь контратак ВСУ
Подразделения "Южной" группировки российских войск за период с 3 по 9 августа улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 4240 военнослужащих,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:10
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за период с 3 по 9 августа улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 4240 военнослужащих, танк и хорватскую РСЗО RAK-SA-12, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, четырех штурмовых, мотопехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сообщении.По данным военного ведомства, в течение недели отражены семь контратак штурмовых групп противника."ВСУ потеряли до 4240 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 47 автомобилей, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 производства Хорватии, 47 орудий полевой артиллерии, из них 18 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 миллиметров производства стран НАТО", - уточнили в МО РФ.Кроме того, уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.
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"Южная" группировка за неделю отразила семь контратак ВСУ
МО: бойцы "Юга" за неделю отразили 7 контратак, уничтожили до 4240 солдат ВСУ
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за период с 3 по 9 августа улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 4240 военнослужащих, танк и хорватскую РСЗО RAK-SA-12, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, четырех штурмовых, мотопехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, в течение недели отражены семь контратак штурмовых групп противника.
"ВСУ потеряли до 4240 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 47 автомобилей, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 производства Хорватии, 47 орудий полевой артиллерии, из них 18 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 миллиметров производства стран НАТО", - уточнили в МО РФ.
Кроме того, уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.