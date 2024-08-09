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ВСУ не смогут создать оборону на Покровском направлении, заявили в ДНР

ВСУ не смогут создать оборону на Покровском направлении, заявили в ДНР - РИА Новости, 09.08.2024

ВСУ не смогут создать оборону на Покровском направлении, заявили в ДНР

Российским военным осталось немногим больше 10 километров до города Покровска в ДНР, противник не может создать серьезную оборону, заявил советник главы... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:52

2024-08-09T14:52

2024-08-09T16:00

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покровск

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российским военным осталось немногим больше 10 километров до города Покровска в ДНР, противник не может создать серьезную оборону, заявил советник главы республики Игорь Кимаковский."На этом направлении у нас фактически остались чуть больше 10 километров до Покровска, и противник не может на этом направлении создать хоть какую-либо серьезную оборону. Они максимум, что делают - окапываются в лесополосах и стараются использовать гражданские объекты, дома в населенных пунктах для формирования своей обороны", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.По его словам, на этом направлении активно работает артиллерия ВС РФ, что не дает возможность противнику маневрировать резервами и создавать серьезные инженерные заграждения."Зачищен у нас также в этом районе и населенный пункт Желанное. Наши ребята продолжают развивать успех в этом направлении на юг ДНР. Я хотел бы сказать, что, если брать южнее, - это фактически очень недалеко выход до государственной границы ДНР, которая закреплена в нашей конституции", - добавил советник.В мае 2016 года город Красноармейск в рамках так называемой политики декоммунизации был переименован Украиной в Покровск.

https://ria.ru/20240809/dnr-1965201453.html

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, покровск