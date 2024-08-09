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ВСУ не смогут создать оборону на Покровском направлении, заявили в ДНР - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 09.08.2024 (обновлено: 16:00 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/svo-1965205208.html
ВСУ не смогут создать оборону на Покровском направлении, заявили в ДНР
ВСУ не смогут создать оборону на Покровском направлении, заявили в ДНР - РИА Новости, 09.08.2024
ВСУ не смогут создать оборону на Покровском направлении, заявили в ДНР
Российским военным осталось немногим больше 10 километров до города Покровска в ДНР, противник не может создать серьезную оборону, заявил советник главы... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:52
2024-08-09T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
покровск
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российским военным осталось немногим больше 10 километров до города Покровска в ДНР, противник не может создать серьезную оборону, заявил советник главы республики Игорь Кимаковский.&quot;На этом направлении у нас фактически остались чуть больше 10 километров до Покровска, и противник не может на этом направлении создать хоть какую-либо серьезную оборону. Они максимум, что делают - окапываются в лесополосах и стараются использовать гражданские объекты, дома в населенных пунктах для формирования своей обороны&quot;, - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.По его словам, на этом направлении активно работает артиллерия ВС РФ, что не дает возможность противнику маневрировать резервами и создавать серьезные инженерные заграждения."Зачищен у нас также в этом районе и населенный пункт Желанное. Наши ребята продолжают развивать успех в этом направлении на юг ДНР. Я хотел бы сказать, что, если брать южнее, - это фактически очень недалеко выход до государственной границы ДНР, которая закреплена в нашей конституции", - добавил советник.В мае 2016 года город Красноармейск в рамках так называемой политики декоммунизации был переименован Украиной в Покровск.
https://ria.ru/20240809/dnr-1965201453.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, покровск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Покровск
ВСУ не смогут создать оборону на Покровском направлении, заявили в ДНР

Кимаковский: ВС РФ осталось около 10 км до Покровска, ВСУ не создадут оборону

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российским военным осталось немногим больше 10 километров до города Покровска в ДНР, противник не может создать серьезную оборону, заявил советник главы республики Игорь Кимаковский.
«

"На этом направлении у нас фактически остались чуть больше 10 километров до Покровска, и противник не может на этом направлении создать хоть какую-либо серьезную оборону. Они максимум, что делают - окапываются в лесополосах и стараются использовать гражданские объекты, дома в населенных пунктах для формирования своей обороны", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

По его словам, на этом направлении активно работает артиллерия ВС РФ, что не дает возможность противнику маневрировать резервами и создавать серьезные инженерные заграждения.
"Зачищен у нас также в этом районе и населенный пункт Желанное. Наши ребята продолжают развивать успех в этом направлении на юг ДНР. Я хотел бы сказать, что, если брать южнее, - это фактически очень недалеко выход до государственной границы ДНР, которая закреплена в нашей конституции", - добавил советник.
В мае 2016 года город Красноармейск в рамках так называемой политики декоммунизации был переименован Украиной в Покровск.
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