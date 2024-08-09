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В Черном море за ночь уничтожили семь безэкипажных катеров - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 09.08.2024 (обновлено: 11:47 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/svo-1965138485.html
В Черном море за ночь уничтожили семь безэкипажных катеров
В Черном море за ночь уничтожили семь безэкипажных катеров - РИА Новости, 09.08.2024
В Черном море за ночь уничтожили семь безэкипажных катеров
Силами ВС России в Чёрном море уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:42
2024-08-09T11:47
специальная военная операция на украине
черное море
россия
безопасность
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силами ВС России в Чёрном море уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России."Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", - сообщили в МО РФ.Отмечается, что средства ПВО сбили восемь БПЛА над акваторией Черного моря.
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черное море, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Безопасность
В Черном море за ночь уничтожили семь безэкипажных катеров

МО: в Черном море уничтожили 7 безэкипажных катеров, направлявшихся к Крыму

© AP Photo / Ministry of Digital Transformation of Ukraine / Daniyar SarsenovУкраинский морской беспилотник Magura V5
Украинский морской беспилотник Magura V5 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Ministry of Digital Transformation of Ukraine / Daniyar Sarsenov
Украинский морской беспилотник Magura V5. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силами ВС России в Чёрном море уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России.
"Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", - сообщили в МО РФ.
Отмечается, что средства ПВО сбили восемь БПЛА над акваторией Черного моря.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияБезопасность
 
 
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