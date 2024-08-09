https://ria.ru/20240809/svo-1965138485.html

В Черном море за ночь уничтожили семь безэкипажных катеров

В Черном море за ночь уничтожили семь безэкипажных катеров - РИА Новости, 09.08.2024

В Черном море за ночь уничтожили семь безэкипажных катеров

Силами ВС России в Чёрном море уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:42

2024-08-09T11:42

2024-08-09T11:47

специальная военная операция на украине

черное море

россия

безопасность

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силами ВС России в Чёрном море уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России."Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", - сообщили в МО РФ.Отмечается, что средства ПВО сбили восемь БПЛА над акваторией Черного моря.

https://ria.ru/20240809/spetsoperatsiya-1965138388.html

черное море

россия

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черное море, россия, безопасность