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В Черном море за ночь уничтожили семь безэкипажных катеров
В Черном море за ночь уничтожили семь безэкипажных катеров - РИА Новости, 09.08.2024
В Черном море за ночь уничтожили семь безэкипажных катеров
Силами ВС России в Чёрном море уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:42
2024-08-09T11:42
2024-08-09T11:47
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силами ВС России в Чёрном море уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России."Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", - сообщили в МО РФ.Отмечается, что средства ПВО сбили восемь БПЛА над акваторией Черного моря.
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черное море, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Безопасность
В Черном море за ночь уничтожили семь безэкипажных катеров
МО: в Черном море уничтожили 7 безэкипажных катеров, направлявшихся к Крыму