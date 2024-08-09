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Первый замгубернатора Чукотки отправится добровольцем на СВО - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:24 09.08.2024 (обновлено: 11:24 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/svo-1965119651.html
Первый замгубернатора Чукотки отправится добровольцем на СВО
Первый замгубернатора Чукотки отправится добровольцем на СВО - РИА Новости, 09.08.2024
Первый замгубернатора Чукотки отправится добровольцем на СВО
Первый заместитель губернатора Чукотки Рахим Исаев отправится добровольцем в зону специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщает правительство... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T10:24
2024-08-09T11:24
специальная военная операция на украине
чукотка
ростовская область
россия
владислав кузнецов
безопасность
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ХАБАРОВСК, 9 авг - РИА Новости. Первый заместитель губернатора Чукотки Рахим Исаев отправится добровольцем в зону специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщает правительство региона. "Сегодня, 9 августа на заседании правительства Чукотского АО губернатор Владислав Кузнецов сообщил о решении первого заместителя Рахима Исаева отправиться добровольцем в зону СВО", - говорится в сообщении местных властей. Глава округа на заседании отметил, сообщает также правительство региона, что он не первый раз слышит об этом желании Исаева. "Он работал на территории ЛДНР, в том числе в тот период, когда там работал я. Уже здесь, будучи в составе команды Чукотки, все время активно занимался помощью нашей подшефной территории, контролем за исполнением задач по ее восстановлению, организацией поставок. Все, что происходит там, Рахим Рамзанович знает не понаслышке, и как гражданин, как патриот хочет служить Родине", - сказал Кузнецов. Также, губернатор сообщил, что Исаев не уходит со своего поста и остается в команде. Исаев родился 6 февраля 1996 года в поселке Ростовской области. Был официальным представителем главы Чеченской Республики в Луганской и Донецкой Народных Республиках, работал в сфере экономики, был депутатом в одном из городских округов Ростовской области. В 2023 году назначен советником губернатора Чукотского автономного округа. С декабря 2023 года - первый замгубернатора – председателя правительства Чукотки.
https://ria.ru/20240226/dobrovolets-1929568954.html
https://ria.ru/20240809/obstanovka-1964955285.html
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чукотка, ростовская область, россия, владислав кузнецов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Чукотка, Ростовская область, Россия, Владислав Кузнецов, Безопасность
Первый замгубернатора Чукотки отправится добровольцем на СВО

Первый замгубернатора Чукотки Исаев отправится добровольцем в зону СВО

© Фото : Владислав Кузнецов/TelegramПервый заместитель губернатора Чукотки Рахим Исаев отправится добровольцем в зону специальной военной операции России на Украине
Первый заместитель губернатора Чукотки Рахим Исаев отправится добровольцем в зону специальной военной операции России на Украине - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Владислав Кузнецов/Telegram
Первый заместитель губернатора Чукотки Рахим Исаев отправится добровольцем в зону специальной военной операции России на Украине
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ХАБАРОВСК, 9 авг - РИА Новости. Первый заместитель губернатора Чукотки Рахим Исаев отправится добровольцем в зону специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщает правительство региона.
"Сегодня, 9 августа на заседании правительства Чукотского АО губернатор Владислав Кузнецов сообщил о решении первого заместителя Рахима Исаева отправиться добровольцем в зону СВО", - говорится в сообщении местных властей.
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Глава округа на заседании отметил, сообщает также правительство региона, что он не первый раз слышит об этом желании Исаева.
"Он работал на территории ЛДНР, в том числе в тот период, когда там работал я. Уже здесь, будучи в составе команды Чукотки, все время активно занимался помощью нашей подшефной территории, контролем за исполнением задач по ее восстановлению, организацией поставок. Все, что происходит там, Рахим Рамзанович знает не понаслышке, и как гражданин, как патриот хочет служить Родине", - сказал Кузнецов.
Также, губернатор сообщил, что Исаев не уходит со своего поста и остается в команде.
Исаев родился 6 февраля 1996 года в поселке Ростовской области. Был официальным представителем главы Чеченской Республики в Луганской и Донецкой Народных Республиках, работал в сфере экономики, был депутатом в одном из городских округов Ростовской области. В 2023 году назначен советником губернатора Чукотского автономного округа. С декабря 2023 года - первый замгубернатора – председателя правительства Чукотки.
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Специальная военная операция на УкраинеЧукоткаРостовская областьРоссияВладислав КузнецовБезопасность
 
 
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