https://ria.ru/20240809/svo-1965119651.html

Первый замгубернатора Чукотки отправится добровольцем на СВО

Первый замгубернатора Чукотки отправится добровольцем на СВО - РИА Новости, 09.08.2024

Первый замгубернатора Чукотки отправится добровольцем на СВО

Первый заместитель губернатора Чукотки Рахим Исаев отправится добровольцем в зону специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщает правительство... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T10:24

2024-08-09T10:24

2024-08-09T11:24

специальная военная операция на украине

чукотка

ростовская область

россия

владислав кузнецов

безопасность

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ХАБАРОВСК, 9 авг - РИА Новости. Первый заместитель губернатора Чукотки Рахим Исаев отправится добровольцем в зону специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщает правительство региона. "Сегодня, 9 августа на заседании правительства Чукотского АО губернатор Владислав Кузнецов сообщил о решении первого заместителя Рахима Исаева отправиться добровольцем в зону СВО", - говорится в сообщении местных властей. Глава округа на заседании отметил, сообщает также правительство региона, что он не первый раз слышит об этом желании Исаева. "Он работал на территории ЛДНР, в том числе в тот период, когда там работал я. Уже здесь, будучи в составе команды Чукотки, все время активно занимался помощью нашей подшефной территории, контролем за исполнением задач по ее восстановлению, организацией поставок. Все, что происходит там, Рахим Рамзанович знает не понаслышке, и как гражданин, как патриот хочет служить Родине", - сказал Кузнецов. Также, губернатор сообщил, что Исаев не уходит со своего поста и остается в команде. Исаев родился 6 февраля 1996 года в поселке Ростовской области. Был официальным представителем главы Чеченской Республики в Луганской и Донецкой Народных Республиках, работал в сфере экономики, был депутатом в одном из городских округов Ростовской области. В 2023 году назначен советником губернатора Чукотского автономного округа. С декабря 2023 года - первый замгубернатора – председателя правительства Чукотки.

https://ria.ru/20240226/dobrovolets-1929568954.html

https://ria.ru/20240809/obstanovka-1964955285.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

чукотка, ростовская область, россия, владислав кузнецов, безопасность