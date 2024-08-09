https://ria.ru/20240809/svet-1965092434.html

В Липецке восстановили электроснабжение

В Липецке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 09.08.2024

В Липецке восстановили электроснабжение

Свет вернули в большинство липецких домов после отключения электричества из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T05:33

2024-08-09T05:33

2024-08-09T05:33

происшествия

жкх

липецк

игорь артамонов

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Свет вернули в большинство липецких домов после отключения электричества из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергетической инфраструктуры и нарушениях электроснабжения: под отключение энергетической инфраструктуры попали 19, 23, 24, 27, 29 микрорайоны и Московская улица. "Энергетики восстанавливают электроснабжение. На текущий момент свет вернулся в большинство домов. Без электроэнергии остаются 665 жителей. Спасибо нашим специалистам за работу", - написал он.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

липецк

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2024

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происшествия, жкх, липецк, игорь артамонов