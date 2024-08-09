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В Липецке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 09.08.2024
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05:33 09.08.2024
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В Липецке восстановили электроснабжение
В Липецке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 09.08.2024
В Липецке восстановили электроснабжение
Свет вернули в большинство липецких домов после отключения электричества из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T05:33
2024-08-09T05:33
происшествия
жкх
липецк
игорь артамонов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Свет вернули в большинство липецких домов после отключения электричества из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергетической инфраструктуры и нарушениях электроснабжения: под отключение энергетической инфраструктуры попали 19, 23, 24, 27, 29 микрорайоны и Московская улица. "Энергетики восстанавливают электроснабжение. На текущий момент свет вернулся в большинство домов. Без электроэнергии остаются 665 жителей. Спасибо нашим специалистам за работу", - написал он.
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происшествия, жкх, липецк, игорь артамонов
Происшествия, ЖКХ, Липецк, Игорь Артамонов
В Липецке восстановили электроснабжение

В большинство липецких домов вернули свет после отключения электроэнергии

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСтеклянные изоляторы на линиях электропередач
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Стеклянные изоляторы на линиях электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Свет вернули в большинство липецких домов после отключения электричества из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергетической инфраструктуры и нарушениях электроснабжения: под отключение энергетической инфраструктуры попали 19, 23, 24, 27, 29 микрорайоны и Московская улица.
«
"Энергетики восстанавливают электроснабжение. На текущий момент свет вернулся в большинство домов. Без электроэнергии остаются 665 жителей. Спасибо нашим специалистам за работу", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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