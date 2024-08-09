https://ria.ru/20240809/suzdal-1965153001.html

Путин поздравил жителей Суздаля с 1000-летием города

Путин поздравил жителей Суздаля с 1000-летием города - РИА Новости, 09.08.2024

Путин поздравил жителей Суздаля с 1000-летием города

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Владимирской области Александра Авдеева и жителей Суздаля с 1000-летием города, отметив, что тот славится... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:36

2024-08-09T12:36

2024-08-09T12:36

россия

суздаль

владимирская область

владимир путин

александр авдеев (дипломат)

общество

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Владимирской области Александра Авдеева и жителей Суздаля с 1000-летием города, отметив, что тот славится талантом и мастеровитостью многих поколений жителей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Один из древнейших городов Владимирской земли и всей Руси, на протяжении веков Суздаль играл значимую роль в укреплении нашей государственности, был свидетелем важных, поистине судьбоносных событий. Он славится уникальными памятниками архитектуры и национальными духовными святынями, талантом и мастеровитостью многих поколений жителей", - говорится в поздравлении. Путин отметил, что жители искренне любят родной город, гордятся его богатейшим историческим, культурным наследием. "Благодаря вашей созидательной энергии и трудолюбию Суздаль по праву считается настоящей жемчужиной Золотого кольца России. С каждым годом он хорошеет, служит настоящим центром притяжения для гостей из нашей страны и зарубежных государств, является признанным центром проведения праздников, востребованных общественных, просветительских инициатив", - добавил президент. Российский лидер пожелал жителям успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20240808/muzeynyemarshrutysuzdal-1964628791.html

https://ria.ru/20230823/suzdal-1891347936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, суздаль, владимирская область, владимир путин, александр авдеев (дипломат), общество