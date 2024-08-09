https://ria.ru/20240809/suzdal-1965153001.html
Путин поздравил жителей Суздаля с 1000-летием города
Путин поздравил жителей Суздаля с 1000-летием города - РИА Новости, 09.08.2024
Путин поздравил жителей Суздаля с 1000-летием города
Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Владимирской области Александра Авдеева и жителей Суздаля с 1000-летием города, отметив, что тот славится... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:36
2024-08-09T12:36
2024-08-09T12:36
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суздаль
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владимир путин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Владимирской области Александра Авдеева и жителей Суздаля с 1000-летием города, отметив, что тот славится талантом и мастеровитостью многих поколений жителей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Один из древнейших городов Владимирской земли и всей Руси, на протяжении веков Суздаль играл значимую роль в укреплении нашей государственности, был свидетелем важных, поистине судьбоносных событий. Он славится уникальными памятниками архитектуры и национальными духовными святынями, талантом и мастеровитостью многих поколений жителей", - говорится в поздравлении. Путин отметил, что жители искренне любят родной город, гордятся его богатейшим историческим, культурным наследием. "Благодаря вашей созидательной энергии и трудолюбию Суздаль по праву считается настоящей жемчужиной Золотого кольца России. С каждым годом он хорошеет, служит настоящим центром притяжения для гостей из нашей страны и зарубежных государств, является признанным центром проведения праздников, востребованных общественных, просветительских инициатив", - добавил президент. Российский лидер пожелал жителям успехов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20240808/muzeynyemarshrutysuzdal-1964628791.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, суздаль, владимирская область, владимир путин, александр авдеев (дипломат), общество
Россия, Суздаль, Владимирская область, Владимир Путин, Александр Авдеев (дипломат), Общество
Путин поздравил жителей Суздаля с 1000-летием города
Путин: Суздаль славится талантом и мастеровитостью многих поколений жителей
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Владимирской области Александра Авдеева и жителей Суздаля с 1000-летием города, отметив, что тот славится талантом и мастеровитостью многих поколений жителей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля
.
"Один из древнейших городов Владимирской земли и всей Руси, на протяжении веков Суздаль играл значимую роль в укреплении нашей государственности, был свидетелем важных, поистине судьбоносных событий. Он славится уникальными памятниками архитектуры и национальными духовными святынями, талантом и мастеровитостью многих поколений жителей", - говорится в поздравлении.
Путин отметил, что жители искренне любят родной город, гордятся его богатейшим историческим, культурным наследием.
"Благодаря вашей созидательной энергии и трудолюбию Суздаль по праву считается настоящей жемчужиной Золотого кольца России. С каждым годом он хорошеет, служит настоящим центром притяжения для гостей из нашей страны и зарубежных государств, является признанным центром проведения праздников, востребованных общественных, просветительских инициатив", - добавил президент.
Российский лидер пожелал жителям успехов и всего наилучшего.