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Путин поздравил жителей Суздаля с 1000-летием города - РИА Новости, 09.08.2024
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12:36 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/suzdal-1965153001.html
Путин поздравил жителей Суздаля с 1000-летием города
Путин поздравил жителей Суздаля с 1000-летием города - РИА Новости, 09.08.2024
Путин поздравил жителей Суздаля с 1000-летием города
Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Владимирской области Александра Авдеева и жителей Суздаля с 1000-летием города, отметив, что тот славится... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:36
2024-08-09T12:36
россия
суздаль
владимирская область
владимир путин
александр авдеев (дипломат)
общество
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Владимирской области Александра Авдеева и жителей Суздаля с 1000-летием города, отметив, что тот славится талантом и мастеровитостью многих поколений жителей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Один из древнейших городов Владимирской земли и всей Руси, на протяжении веков Суздаль играл значимую роль в укреплении нашей государственности, был свидетелем важных, поистине судьбоносных событий. Он славится уникальными памятниками архитектуры и национальными духовными святынями, талантом и мастеровитостью многих поколений жителей", - говорится в поздравлении. Путин отметил, что жители искренне любят родной город, гордятся его богатейшим историческим, культурным наследием. "Благодаря вашей созидательной энергии и трудолюбию Суздаль по праву считается настоящей жемчужиной Золотого кольца России. С каждым годом он хорошеет, служит настоящим центром притяжения для гостей из нашей страны и зарубежных государств, является признанным центром проведения праздников, востребованных общественных, просветительских инициатив", - добавил президент. Российский лидер пожелал жителям успехов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20240808/muzeynyemarshrutysuzdal-1964628791.html
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россия, суздаль, владимирская область, владимир путин, александр авдеев (дипломат), общество
Россия, Суздаль, Владимирская область, Владимир Путин, Александр Авдеев (дипломат), Общество
Путин поздравил жителей Суздаля с 1000-летием города

Путин: Суздаль славится талантом и мастеровитостью многих поколений жителей

© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль
Суздаль - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Суздаль. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Владимирской области Александра Авдеева и жителей Суздаля с 1000-летием города, отметив, что тот славится талантом и мастеровитостью многих поколений жителей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Один из древнейших городов Владимирской земли и всей Руси, на протяжении веков Суздаль играл значимую роль в укреплении нашей государственности, был свидетелем важных, поистине судьбоносных событий. Он славится уникальными памятниками архитектуры и национальными духовными святынями, талантом и мастеровитостью многих поколений жителей", - говорится в поздравлении.
Суздальский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Подарки к тысячелетию: что нового смотреть в древнем Суздале
Вчера, 13:24
Путин отметил, что жители искренне любят родной город, гордятся его богатейшим историческим, культурным наследием.
"Благодаря вашей созидательной энергии и трудолюбию Суздаль по праву считается настоящей жемчужиной Золотого кольца России. С каждым годом он хорошеет, служит настоящим центром притяжения для гостей из нашей страны и зарубежных государств, является признанным центром проведения праздников, востребованных общественных, просветительских инициатив", - добавил президент.
Российский лидер пожелал жителям успехов и всего наилучшего.
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Не только храмы и огурцы. Как провести незабываемые выходные в Суздале
23 августа 2023, 08:00
 
РоссияСуздальВладимирская областьВладимир ПутинАлександр Авдеев (дипломат)Общество
 
 
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