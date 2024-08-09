При столкновениях в столице Ливии погибли девять человек
Медики: 9 человек погибли при вооруженных столкновениях в Триполи, 16 пострадали
Демонстранты в Триполи. Архивное фото
БЕНГАЗИ (Ливия), 9 авг - РИА Новости. Девять человек погибли, 16 пострадали в ходе вооруженных столкновений в ливийской столице Триполи, заявил РИА Новости представитель местной службы скорой помощи Усама Али.
Ранее источники в ливийских органах безопасности сообщили РИА Новости, что столкновения между вооруженными группировками произошли в пятницу на востоке Триполи.
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"Число погибших после столкновений в районе Таджура на востоке Триполи достигло девяти, пострадали 16 человек, включая одного гражданского", - сказал Али.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.