https://ria.ru/20240809/stolknoveniya-1965305474.html

При столкновениях в столице Ливии погибли девять человек

При столкновениях в столице Ливии погибли девять человек - РИА Новости, 09.08.2024

При столкновениях в столице Ливии погибли девять человек

Девять человек погибли, 16 пострадали в ходе вооруженных столкновений в ливийской столице Триполи, заявил РИА Новости представитель местной службы скорой помощи РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T22:05

2024-08-09T22:05

2024-08-09T22:05

в мире

триполи

ливия

бенгази

муаммар каддафи

халифа хафтар

оон

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БЕНГАЗИ (Ливия), 9 авг - РИА Новости. Девять человек погибли, 16 пострадали в ходе вооруженных столкновений в ливийской столице Триполи, заявил РИА Новости представитель местной службы скорой помощи Усама Али. Ранее источники в ливийских органах безопасности сообщили РИА Новости, что столкновения между вооруженными группировками произошли в пятницу на востоке Триполи. "Число погибших после столкновений в районе Таджура на востоке Триполи достигло девяти, пострадали 16 человек, включая одного гражданского", - сказал Али. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

https://ria.ru/20240508/liviya-1944638390.html

триполи

ливия

бенгази

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, триполи, ливия, бенгази, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон