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В США экс-спецназовца уличили в контрабанде оружия для свержения Мадуро - РИА Новости, 09.08.2024
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04:49 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/ssha-1965089596.html
В США экс-спецназовца уличили в контрабанде оружия для свержения Мадуро
В США экс-спецназовца уличили в контрабанде оружия для свержения Мадуро - РИА Новости, 09.08.2024
В США экс-спецназовца уличили в контрабанде оружия для свержения Мадуро
Власти США обнаружили ДНК бывшего американского спецназовца Джордана Гудро на винтовках, которые тот, предположительно, переправлял контрабандой в Южную Америку РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T04:49
2024-08-09T04:49
в мире
венесуэла
сша
южная америка
николас мадуро
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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Власти США обнаружили ДНК бывшего американского спецназовца Джордана Гудро на винтовках, которые тот, предположительно, переправлял контрабандой в Южную Америку для поддержки несостоявшегося в 2020 году госпереворота против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, свидетельствуют обнародованные в четверг документы окружного суда штата Флорида. "ДНК Гудро была обнаружена на двух винтовках, конфискованных колумбийскими властями, включая одну, которая, согласно Национальному закону об огнестрельном оружии, попадает под определение пулемета", - говорится в документах. Сам Гудро на минувшей неделе был арестован в Нью-Йорке по обвинению в контрабанде оружия. По версии американской юстиции, Гудро и его сообщники с ноября 2019 по март 2020 года незаконно поставляли оружие и сопутствующее оборудование в Колумбию, где якобы велась подготовка к вооруженному вторжению в Венесуэлу. Для этих целей бывший "зеленый берет" заручился поддержкой соотечественников-американцев, которые помогли ему раздобыть порядка 60 единиц огнестрельного оружия, а также лазерные прицелы, глушители и другое снаряжение, впоследствии переправленное в южноамериканскую страну. Как свидетельствуют документы суда, в случае, если вина Гудро будет доказана, мужчине грозит до 45 лет тюремного заключения.
https://ria.ru/20240326/maduro-1935793662.html
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в мире, венесуэла, сша, южная америка, николас мадуро
В мире, Венесуэла, США, Южная Америка, Николас Мадуро
В США экс-спецназовца уличили в контрабанде оружия для свержения Мадуро

Бывший "зеленый берет" уличен в контрабанде оружия для госпереворота в Венесуэле

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Власти США обнаружили ДНК бывшего американского спецназовца Джордана Гудро на винтовках, которые тот, предположительно, переправлял контрабандой в Южную Америку для поддержки несостоявшегося в 2020 году госпереворота против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, свидетельствуют обнародованные в четверг документы окружного суда штата Флорида.
«
"ДНК Гудро была обнаружена на двух винтовках, конфискованных колумбийскими властями, включая одну, которая, согласно Национальному закону об огнестрельном оружии, попадает под определение пулемета", - говорится в документах.
Сам Гудро на минувшей неделе был арестован в Нью-Йорке по обвинению в контрабанде оружия.
По версии американской юстиции, Гудро и его сообщники с ноября 2019 по март 2020 года незаконно поставляли оружие и сопутствующее оборудование в Колумбию, где якобы велась подготовка к вооруженному вторжению в Венесуэлу. Для этих целей бывший "зеленый берет" заручился поддержкой соотечественников-американцев, которые помогли ему раздобыть порядка 60 единиц огнестрельного оружия, а также лазерные прицелы, глушители и другое снаряжение, впоследствии переправленное в южноамериканскую страну.
Как свидетельствуют документы суда, в случае, если вина Гудро будет доказана, мужчине грозит до 45 лет тюремного заключения.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Мадуро сообщил о сорванной попытке покушения на него
26 марта, 03:52
 
В миреВенесуэлаСШАЮжная АмерикаНиколас Мадуро
 
 
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