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В США экс-спецназовца уличили в контрабанде оружия для свержения Мадуро

В США экс-спецназовца уличили в контрабанде оружия для свержения Мадуро - РИА Новости, 09.08.2024

В США экс-спецназовца уличили в контрабанде оружия для свержения Мадуро

Власти США обнаружили ДНК бывшего американского спецназовца Джордана Гудро на винтовках, которые тот, предположительно, переправлял контрабандой в Южную Америку РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T04:49

2024-08-09T04:49

2024-08-09T04:49

в мире

венесуэла

сша

южная америка

николас мадуро

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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Власти США обнаружили ДНК бывшего американского спецназовца Джордана Гудро на винтовках, которые тот, предположительно, переправлял контрабандой в Южную Америку для поддержки несостоявшегося в 2020 году госпереворота против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, свидетельствуют обнародованные в четверг документы окружного суда штата Флорида. "ДНК Гудро была обнаружена на двух винтовках, конфискованных колумбийскими властями, включая одну, которая, согласно Национальному закону об огнестрельном оружии, попадает под определение пулемета", - говорится в документах. Сам Гудро на минувшей неделе был арестован в Нью-Йорке по обвинению в контрабанде оружия. По версии американской юстиции, Гудро и его сообщники с ноября 2019 по март 2020 года незаконно поставляли оружие и сопутствующее оборудование в Колумбию, где якобы велась подготовка к вооруженному вторжению в Венесуэлу. Для этих целей бывший "зеленый берет" заручился поддержкой соотечественников-американцев, которые помогли ему раздобыть порядка 60 единиц огнестрельного оружия, а также лазерные прицелы, глушители и другое снаряжение, впоследствии переправленное в южноамериканскую страну. Как свидетельствуют документы суда, в случае, если вина Гудро будет доказана, мужчине грозит до 45 лет тюремного заключения.

https://ria.ru/20240326/maduro-1935793662.html

венесуэла

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южная америка

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в мире, венесуэла, сша, южная америка, николас мадуро