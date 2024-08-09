В США экс-спецназовца уличили в контрабанде оружия для свержения Мадуро
Бывший "зеленый берет" уличен в контрабанде оружия для госпереворота в Венесуэле
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Власти США обнаружили ДНК бывшего американского спецназовца Джордана Гудро на винтовках, которые тот, предположительно, переправлял контрабандой в Южную Америку для поддержки несостоявшегося в 2020 году госпереворота против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, свидетельствуют обнародованные в четверг документы окружного суда штата Флорида.
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"ДНК Гудро была обнаружена на двух винтовках, конфискованных колумбийскими властями, включая одну, которая, согласно Национальному закону об огнестрельном оружии, попадает под определение пулемета", - говорится в документах.
Сам Гудро на минувшей неделе был арестован в Нью-Йорке по обвинению в контрабанде оружия.
По версии американской юстиции, Гудро и его сообщники с ноября 2019 по март 2020 года незаконно поставляли оружие и сопутствующее оборудование в Колумбию, где якобы велась подготовка к вооруженному вторжению в Венесуэлу. Для этих целей бывший "зеленый берет" заручился поддержкой соотечественников-американцев, которые помогли ему раздобыть порядка 60 единиц огнестрельного оружия, а также лазерные прицелы, глушители и другое снаряжение, впоследствии переправленное в южноамериканскую страну.
Как свидетельствуют документы суда, в случае, если вина Гудро будет доказана, мужчине грозит до 45 лет тюремного заключения.
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