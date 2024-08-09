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В США заявили о переброске на Ближний Восток большого числа военных
В США заявили о переброске на Ближний Восток большого числа военных - РИА Новости, 09.08.2024
В США заявили о переброске на Ближний Восток большого числа военных
США перебросили на Ближний Восток "ужасно много военной силы" на фоне угрозы эскалации в регионе, заявил высокопоставленный представитель Белого дома на... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T01:43
2024-08-09T01:43
2024-08-09T09:53
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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. США перебросили на Ближний Восток "ужасно много военной силы" на фоне угрозы эскалации в регионе, заявил высокопоставленный представитель Белого дома на спецбрифинге. "Мы направили ужасно много военной силы в регион", — сказал он.Чиновник добавил, что американские власти хотят быть готовыми к любым возможным формам эскалации.Убийство главы политбюро ХАМАССитуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Движение 31 июля сообщило о гибели своего лидера при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. ХАМАС возложило ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон.Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты The Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.ХАМАС и его союзники пообещали отомстить Тель-Авиву за убийство главы движения. При этом, как писала на минувшей неделе газета The New York Times, верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.
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в мире, сша, ближний восток
В мире, США, Ближний Восток
В США заявили о переброске на Ближний Восток большого числа военных
Белый дом: США перебросили на Ближний Восток "ужасно много военной силы"