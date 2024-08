https://ria.ru/20240809/ssha-1965079768.html

В США заявили о переброске на Ближний Восток большого числа военных

В США заявили о переброске на Ближний Восток большого числа военных - РИА Новости, 09.08.2024

В США заявили о переброске на Ближний Восток большого числа военных

США перебросили на Ближний Восток "ужасно много военной силы" на фоне угрозы эскалации в регионе, заявил высокопоставленный представитель Белого дома на... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09

2024-08-09T01:43

2024-08-09T09:53

в мире

сша

ближний восток

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. США перебросили на Ближний Восток "ужасно много военной силы" на фоне угрозы эскалации в регионе, заявил высокопоставленный представитель Белого дома на спецбрифинге. "Мы направили ужасно много военной силы в регион", — сказал он.Чиновник добавил, что американские власти хотят быть готовыми к любым возможным формам эскалации.Убийство главы политбюро ХАМАССитуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Движение 31 июля сообщило о гибели своего лидера при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. ХАМАС возложило ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон.Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты The Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.ХАМАС и его союзники пообещали отомстить Тель-Авиву за убийство главы движения. При этом, как писала на минувшей неделе газета The New York Times, верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.

сша

ближний восток

2024

Новости

