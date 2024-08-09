Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о переброске на Ближний Восток большого числа военных - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 09.08.2024 (обновлено: 09:53 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/ssha-1965079768.html
В США заявили о переброске на Ближний Восток большого числа военных
В США заявили о переброске на Ближний Восток большого числа военных - РИА Новости, 09.08.2024
В США заявили о переброске на Ближний Восток большого числа военных
США перебросили на Ближний Восток "ужасно много военной силы" на фоне угрозы эскалации в регионе, заявил высокопоставленный представитель Белого дома на... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T01:43
2024-08-09T09:53
в мире
сша
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58ba7c563b420bdb35c9f1017b12f784.jpg
ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. США перебросили на Ближний Восток "ужасно много военной силы" на фоне угрозы эскалации в регионе, заявил высокопоставленный представитель Белого дома на спецбрифинге. &quot;Мы направили ужасно много военной силы в регион&quot;, — сказал он.Чиновник добавил, что американские власти хотят быть готовыми к любым возможным формам эскалации.Убийство главы политбюро ХАМАССитуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Движение 31 июля сообщило о гибели своего лидера при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. ХАМАС возложило ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон.Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты The Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.ХАМАС и его союзники пообещали отомстить Тель-Авиву за убийство главы движения. При этом, как писала на минувшей неделе газета The New York Times, верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.
https://ria.ru/20231101/pobeg-1906576554.html
https://ria.ru/20240807/iran-1964763660.html
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_186c834e446b51d3447c68c13a1926f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток
В мире, США, Ближний Восток
В США заявили о переброске на Ближний Восток большого числа военных

Белый дом: США перебросили на Ближний Восток "ужасно много военной силы"

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian ValleyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. США перебросили на Ближний Восток "ужасно много военной силы" на фоне угрозы эскалации в регионе, заявил высокопоставленный представитель Белого дома на спецбрифинге.
«

"Мы направили ужасно много военной силы в регион", — сказал он.

Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Пора выводить. В США предложили бежать с Ближнего Востока
1 ноября 2023, 03:32
Чиновник добавил, что американские власти хотят быть готовыми к любым возможным формам эскалации.

Убийство главы политбюро ХАМАС

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Движение 31 июля сообщило о гибели своего лидера при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. ХАМАС возложило ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон.
Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты The Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.
ХАМАС и его союзники пообещали отомстить Тель-Авиву за убийство главы движения. При этом, как писала на минувшей неделе газета The New York Times, верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Иран попросил авиакомпании избегать его воздушного пространства, пишут СМИ
7 августа, 20:44
 
В миреСШАБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала