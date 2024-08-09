https://ria.ru/20240809/spetsoperatsiya-1965158009.html
Опубликовано видео с Кинбурнской косы, где отражена атака ВСУ
Опубликовано видео с Кинбурнской косы, где отражена атака ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
Опубликовано видео с Кинбурнской косы, где отражена атака ВСУ
Видео с Кинбурнской косы, где была отражена ночная атака ВСУ, появилось в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:55
2024-08-09T12:55
2024-08-09T12:55
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 авг – РИА Новости. Видео с Кинбурнской косы, где была отражена ночная атака ВСУ, появилось в распоряжении РИА Новости. На кадрах видна поврежденная десантная лодка украинской армии, которая дрейфует у береговой линии. Плавсредство было поражено российскими бойцами группировки "Днепр" в ходе ночного отражения попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе. Во время ночной попытки ВСУ десантироваться были уничтожены две лодки и до 12 украинских боевиков, сообщил РИА Новости ранее военнослужащий группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Икс". Информацию о ликвидации 12 нападавших подтвердил губернатор региона Владимир Сальдо.
https://ria.ru/20240809/minoborony-1965091908.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965144344_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fe581f8769ecc1ba9c6000ab28816fce.jpg
Отражение ночной атаки ВСУ на Кинбурнской косе
Видео с Кинбурнской косы в Херсонской области, где отражена ночная атака ВСУ, появилось в распоряжении РИА Новости
2024-08-09T12:55
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Опубликовано видео с Кинбурнской косы, где отражена атака ВСУ
Появились кадры видео с Кинбурнской косы, где была отражена ночная атака ВСУ