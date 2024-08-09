https://ria.ru/20240809/spetsoperatsiya-1965158009.html

Опубликовано видео с Кинбурнской косы, где отражена атака ВСУ

Опубликовано видео с Кинбурнской косы, где отражена атака ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024

Опубликовано видео с Кинбурнской косы, где отражена атака ВСУ

Видео с Кинбурнской косы, где была отражена ночная атака ВСУ, появилось в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:55

2024-08-09T12:55

2024-08-09T12:55

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 авг – РИА Новости. Видео с Кинбурнской косы, где была отражена ночная атака ВСУ, появилось в распоряжении РИА Новости. На кадрах видна поврежденная десантная лодка украинской армии, которая дрейфует у береговой линии. Плавсредство было поражено российскими бойцами группировки "Днепр" в ходе ночного отражения попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе. Во время ночной попытки ВСУ десантироваться были уничтожены две лодки и до 12 украинских боевиков, сообщил РИА Новости ранее военнослужащий группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Икс". Информацию о ликвидации 12 нападавших подтвердил губернатор региона Владимир Сальдо.

https://ria.ru/20240809/minoborony-1965091908.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отражение ночной атаки ВСУ на Кинбурнской косе Видео с Кинбурнской косы в Херсонской области, где отражена ночная атака ВСУ, появилось в распоряжении РИА Новости 2024-08-09T12:55 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф