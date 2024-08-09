Рейтинг@Mail.ru
Опубликовано видео с Кинбурнской косы, где отражена атака ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/spetsoperatsiya-1965158009.html
Опубликовано видео с Кинбурнской косы, где отражена атака ВСУ
Опубликовано видео с Кинбурнской косы, где отражена атака ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
Опубликовано видео с Кинбурнской косы, где отражена атака ВСУ
Видео с Кинбурнской косы, где была отражена ночная атака ВСУ, появилось в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:55
2024-08-09T12:55
в мире
владимир сальдо
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965144344_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c9df707c8d9ad9bec5ddf710263e5e2.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 авг – РИА Новости. Видео с Кинбурнской косы, где была отражена ночная атака ВСУ, появилось в распоряжении РИА Новости. На кадрах видна поврежденная десантная лодка украинской армии, которая дрейфует у береговой линии. Плавсредство было поражено российскими бойцами группировки "Днепр" в ходе ночного отражения попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе. Во время ночной попытки ВСУ десантироваться были уничтожены две лодки и до 12 украинских боевиков, сообщил РИА Новости ранее военнослужащий группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Икс". Информацию о ликвидации 12 нападавших подтвердил губернатор региона Владимир Сальдо.
https://ria.ru/20240809/minoborony-1965091908.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Отражение ночной атаки ВСУ на Кинбурнской косе
Видео с Кинбурнской косы в Херсонской области, где отражена ночная атака ВСУ, появилось в распоряжении РИА Новости
2024-08-09T12:55
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965144344_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fe581f8769ecc1ba9c6000ab28816fce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Опубликовано видео с Кинбурнской косы, где отражена атака ВСУ

Появились кадры видео с Кинбурнской косы, где была отражена ночная атака ВСУ

Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 авг – РИА Новости. Видео с Кинбурнской косы, где была отражена ночная атака ВСУ, появилось в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видна поврежденная десантная лодка украинской армии, которая дрейфует у береговой линии. Плавсредство было поражено российскими бойцами группировки "Днепр" в ходе ночного отражения попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе.
Во время ночной попытки ВСУ десантироваться были уничтожены две лодки и до 12 украинских боевиков, сообщил РИА Новости ранее военнослужащий группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Икс". Информацию о ликвидации 12 нападавших подтвердил губернатор региона Владимир Сальдо.
Кадры уничтожения боевиков и техники ВСУ управляемой ракетой с вертолета - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
05:19
 
В миреВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала