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Российские военные уничтожили колонну ВСУ в районе Южного
Российские военные уничтожили колонну ВСУ в районе Южного - РИА Новости, 09.08.2024
Российские военные уничтожили колонну ВСУ в районе Южного
Российские войска в районе Южного Курской области уничтожили пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе Мартыновки – колонну ВСУ с танком и четырьмя... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:51
2024-08-09T11:51
2024-08-09T11:55
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские войска в районе Южного Курской области уничтожили пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе Мартыновки – колонну ВСУ с танком и четырьмя бронетранспортерами, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. "Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на Западной Окраине Суджи. В районе Южного ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе населенного пункта Мартыновка – колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили колонну ВСУ в районе Южного
Минобороны: ВС России уничтожили пять бронетранспортеров "Страйкер" у Южного
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские войска в районе Южного Курской области уничтожили пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе Мартыновки – колонну ВСУ с танком и четырьмя бронетранспортерами, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.
"Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на Западной Окраине Суджи. В районе Южного ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе населенного пункта Мартыновка – колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак", - говорится в сообщении.