https://ria.ru/20240809/spetsoperatsiya-1965140568.html

Российские военные уничтожили колонну ВСУ в районе Южного

Российские военные уничтожили колонну ВСУ в районе Южного - РИА Новости, 09.08.2024

Российские военные уничтожили колонну ВСУ в районе Южного

Российские войска в районе Южного Курской области уничтожили пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе Мартыновки – колонну ВСУ с танком и четырьмя... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:51

2024-08-09T11:51

2024-08-09T11:55

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские войска в районе Южного Курской области уничтожили пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе Мартыновки – колонну ВСУ с танком и четырьмя бронетранспортерами, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. "Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на Западной Окраине Суджи. В районе Южного ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе населенного пункта Мартыновка – колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность