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Российские военные уничтожили колонну ВСУ в районе Южного - РИА Новости, 09.08.2024
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11:51 09.08.2024 (обновлено: 11:55 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/spetsoperatsiya-1965140568.html
Российские военные уничтожили колонну ВСУ в районе Южного
Российские военные уничтожили колонну ВСУ в районе Южного - РИА Новости, 09.08.2024
Российские военные уничтожили колонну ВСУ в районе Южного
Российские войска в районе Южного Курской области уничтожили пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе Мартыновки – колонну ВСУ с танком и четырьмя... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:51
2024-08-09T11:55
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские войска в районе Южного Курской области уничтожили пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе Мартыновки – колонну ВСУ с танком и четырьмя бронетранспортерами, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. "Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на Западной Окраине Суджи. В районе Южного ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе населенного пункта Мартыновка – колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак", - говорится в сообщении.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили колонну ВСУ в районе Южного

Минобороны: ВС России уничтожили пять бронетранспортеров "Страйкер" у Южного

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские войска в районе Южного Курской области уничтожили пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе Мартыновки – колонну ВСУ с танком и четырьмя бронетранспортерами, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.
"Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на Западной Окраине Суджи. В районе Южного ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе населенного пункта Мартыновка – колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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