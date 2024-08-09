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Российские военные нанесли удар по резервам ВСУ в Сумской области
Российские военные нанесли удар по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.08.2024
Российские военные нанесли удар по резервам ВСУ в Сумской области
Ракетные войска и авиация Вооруженных Сил РФ наносила удары по резервам ВСУ на территории Сумской области Украины, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:42
2024-08-09T11:42
2024-08-09T11:45
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ракетные войска и авиация Вооруженных Сил РФ наносила удары по резервам ВСУ на территории Сумской области Украины, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Также ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, безопасность, сумская область, украина
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Украина
Российские военные нанесли удар по резервам ВСУ в Сумской области
Минобороны: российские военные нанесли удар по резервам ВСУ в Сумской области