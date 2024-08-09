https://ria.ru/20240809/spetsoperatsiya-1965138388.html

Российские военные нанесли удар по резервам ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удар по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.08.2024

Российские военные нанесли удар по резервам ВСУ в Сумской области

Ракетные войска и авиация Вооруженных Сил РФ наносила удары по резервам ВСУ на территории Сумской области Украины, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:42

2024-08-09T11:42

2024-08-09T11:45

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

сумская область

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ракетные войска и авиация Вооруженных Сил РФ наносила удары по резервам ВСУ на территории Сумской области Украины, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Также ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240809/obstanovka-1964955285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, безопасность, сумская область, украина