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Российские военные нанесли удар по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 09.08.2024 (обновлено: 11:45 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/spetsoperatsiya-1965138388.html
Российские военные нанесли удар по резервам ВСУ в Сумской области
Российские военные нанесли удар по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.08.2024
Российские военные нанесли удар по резервам ВСУ в Сумской области
Ракетные войска и авиация Вооруженных Сил РФ наносила удары по резервам ВСУ на территории Сумской области Украины, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:42
2024-08-09T11:45
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
украина
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ракетные войска и авиация Вооруженных Сил РФ наносила удары по резервам ВСУ на территории Сумской области Украины, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Также ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240809/obstanovka-1964955285.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, сумская область, украина
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Украина
Российские военные нанесли удар по резервам ВСУ в Сумской области

Минобороны: российские военные нанесли удар по резервам ВСУ в Сумской области

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ракетные войска и авиация Вооруженных Сил РФ наносила удары по резервам ВСУ на территории Сумской области Украины, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Также ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьСумская областьУкраина
 
 
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