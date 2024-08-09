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ВС России уничтожили две лодки ВСУ во время попытки высадки десанта - РИА Новости, 09.08.2024
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10:19 09.08.2024 (обновлено: 10:22 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/spetsoperatsiya-1965118698.html
ВС России уничтожили две лодки ВСУ во время попытки высадки десанта
ВС России уничтожили две лодки ВСУ во время попытки высадки десанта - РИА Новости, 09.08.2024
ВС России уничтожили две лодки ВСУ во время попытки высадки десанта
Две лодки и до 12 бойцов украинской армии были уничтожены у Кинбурнской косы во время ночной попытки ВСУ десантироваться на берег, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T10:19
2024-08-09T10:22
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 авг - РИА Новости. Две лодки и до 12 бойцов украинской армии были уничтожены у Кинбурнской косы во время ночной попытки ВСУ десантироваться на берег, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Икс".Ранее "Икс" сообщил агентству, что противник около 4 часов утра предпринял неудачную попытку форсирования водной преграды в направлении Кинбурнской косы, задействовав в операции около 20 десантных лодок. По его словам, часть плавсредств ВСУ была уничтожена в дальней морской зоне, часть подорвались на минах у береговой оборонительной линии."Во время ночной попытки высадки ВСУ на Кинбурнской косе четыре плавсредства противника сумели подойти близко к берегу: две десантные лодки и два катера огневого прикрытия. В ходе высадки часть десанта украинской армии подорвались на минах. Высадившиеся на берег украинское военные были встречены шквальным огнем ВС РФ. После чего в ходе боя враг предпринял попытку эвакуации своих высадившихся сил с помощью трех подошедших плавсредств… Общие потери украинской армии составили до 12 человек убитыми. Всего высадиться пытались 16 человек", - сказал собеседник.Он добавил, что одна эвакуационная лодка была потоплена огнем российской артиллерии, другая была уничтожена, попав под ракетный обстрел, третьей лодке удалось скрыться.
https://ria.ru/20240709/voennye-1958401910.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили две лодки ВСУ во время попытки высадки десанта

Российские военные уничтожили две лодки и 12 десантников ВСУ у Кинбурнской косы

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на Днепре
Украинский военнослужащий на Днепре - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на Днепре. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 авг - РИА Новости. Две лодки и до 12 бойцов украинской армии были уничтожены у Кинбурнской косы во время ночной попытки ВСУ десантироваться на берег, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Икс".
Ранее "Икс" сообщил агентству, что противник около 4 часов утра предпринял неудачную попытку форсирования водной преграды в направлении Кинбурнской косы, задействовав в операции около 20 десантных лодок. По его словам, часть плавсредств ВСУ была уничтожена в дальней морской зоне, часть подорвались на минах у береговой оборонительной линии.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Группировка войск "Днепр" продолжает уничтожать речной десант ВСУ
9 июля, 05:09
"Во время ночной попытки высадки ВСУ на Кинбурнской косе четыре плавсредства противника сумели подойти близко к берегу: две десантные лодки и два катера огневого прикрытия. В ходе высадки часть десанта украинской армии подорвались на минах. Высадившиеся на берег украинское военные были встречены шквальным огнем ВС РФ. После чего в ходе боя враг предпринял попытку эвакуации своих высадившихся сил с помощью трех подошедших плавсредств… Общие потери украинской армии составили до 12 человек убитыми. Всего высадиться пытались 16 человек", - сказал собеседник.
Он добавил, что одна эвакуационная лодка была потоплена огнем российской артиллерии, другая была уничтожена, попав под ракетный обстрел, третьей лодке удалось скрыться.
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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