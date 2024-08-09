https://ria.ru/20240809/spasateli-1964124217.html

Герои носят спасжилеты: кто охраняет безопасность людей у воды

Герои носят спасжилеты: кто охраняет безопасность людей у воды - РИА Новости, 09.08.2024

Герои носят спасжилеты: кто охраняет безопасность людей у воды

Куда обращаться, если летом при купании стало плохо? Что делать, если увидели, как человек тонет? В таких ситуациях быстро оказать помощь могут спасатели на... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T09:00

2024-08-09T09:00

2024-08-09T09:00

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московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс)

спасатели

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Куда обращаться, если летом при купании стало плохо? Что делать, если увидели, как человек тонет? В таких ситуациях быстро оказать помощь могут спасатели на воде. Они круглый год наблюдают за отдыхающими, а также проводят профилактику несчастных случаев. Корреспондент РИА Новости увидел своими глазами, как проходит обычный день на поисково-спасательной станции "Строгино".На страже безопасностиРаботу спасателя нельзя назвать легкой. Ежедневно они выходят на смены, чтобы обеспечить безопасность людей. Всего на поисково-спасательной станции "Строгино" трудится 19 сотрудников, начальник и его заместитель, у каждого из которых свои обязанности.Например, 3-4 человека выходят на катере на воду уже в 9:30 утра и продолжают патрулировать акваторию до 22.30. Еще несколько человек на берегу напоминают отдыхающим о соблюдении правил безопасности. При этом работа спасателей не прекращается и в ночное время: два человека обязательно следят за водной гладью даже после 22.30. Кстати, помогает им в этом ночная тишина. В темное время суток очень хорошо слышны слова и крики поздних гостей пляжа.По словам начальника поисково-спасательной станции МГПСС "Строгино" Александра Самохина, площадь района, за которым следят его подчиненные составляет 12,5 квадратных километра."Это весь Строгинский затон, Чистый залив и Щукинский залив. Там идет патрулирование. Спасатели знают, где пляжи, где какие глубины, знают даже все злачные места".Практически у всех работников поисково-спасательной станции за плечами уже немалый опыт работы. Они не понаслышке знают, как может быть опасен водоем, особенно если у него неровное дно и разная глубина.Водная "рука помощи"На берегах Строгинского затона всегда большое число отдыхающих. Даже в будние дни в солнечную погоду здесь находится несколько сотен человек. А в выходные купаются и отдыхают около 6 тысяч горожан. В такие дни спасателям помогают добровольческие отряды и кинологические расчеты.Обычно работа водных спасателей проходит довольно спокойно. Но не обходится и без чрезвычайных ситуаций. Так, этим летом на пляж Большого Строгинского затона пришли мама с дочкой 12 лет, чтобы отдохнуть и покататься на сапборде. В какой-то момент ветер усилился, и девочку стало "относить" от берега в сторону Живописного моста. Для спасения были привлечены силы спасателей, и ребенка удалось перехватить возле парка "Ветеран". К счастью, девочка до последнего находилась на "доске", не упала в воду и не получила травмы.Самохин говорит, что такая ситуация произошла, потому что ребенок оказался один в воде без присмотра родителей. "Детей в возрасте до 14 лет запрещено отпускать на водоемы одних, за ними всегда должны следить взрослые. Только так получится сократить количество несчастных случаев на водоемах с участием несовершеннолетних", – напоминает начальник поисково-спасательной станции "Строгино".Погружение под водуВ одной лодке со спасателями всегда находятся водолазы, готовые в любую минуту погрузиться под воду.При этом, подчеркивает спасатель 2-го класса Максим Матвеев, погружение под воду – это крайняя мера, означающая, что шансы выживания пострадавшего очень малы. Обычно водолазов привлекают, поскольку человек утонул далеко от берега, и оперативно найти его не получается, ведь глубина водоема в некоторых местах достигает 15-20 метров. Именно на этот случай у них с собой в катере всегда есть необходимое водолазное оборудование и снаряжение: ласты, дыхательные аппараты, кислородные баллоны, гидрокостюмы."Спасатели обследуют обстановку, устанавливают примерное место, чтобы быстрее найти утонувшего. Работающий водолаз погружается под воду, находит человека, а затем дает сигнал на выход, чтобы мы его подняли. После этого мы доставляем пострадавшего на берег, одновременно оказывая ему первую помощь, проводим сердечно-легочную реанимацию до того момента пока не приедет скорая помощь, которая уже принимает решение о дальнейших действиях".Собеседник РИА Новости отмечает, что происшествия на воде, как правило, совсем не похожи на громкие и продолжительные сцены из кинофильмов. Чаще всего люди тонут тихо и очень быстро, поэтому всем отдыхающим стоит помнить признаки выходящей из-под контроля ситуации. Попавших в беду можно заметить по испуганным глазам и неуверенным движениям. Спасатели на воде даже используют определение "поплавок" для таких людей: утопающие то исчезают в воде, то снова из нее выныривают на короткое время."Если видишь "поплавок", то действовать нужно очень быстро", – говорит Матвеев.Проверка на скоростьЧтобы суметь вовремя оказать помощь человеку в чрезвычайной ситуации, каждый из работников поисково-спасательной службы должен держать себя в форме, быть быстрым и собранным.Тренировки проходят не только для спасателей Московской городской поисково-спасательной службы, но и для добровольцев, которые часто помогают им на спасательных постах, у воды и на берегу.Добровольцы-спасатели принимают участие в ежегодном смотре-конкурсе на звание лучшего общественного спасательного поста. В ходе мероприятия они показывают свое мастерство в нескольких направлениях: вязание узлов, спасение утопающего на плавсредстве, метание спасательного круга, оказание первой помощи пострадавшему."На первом этапе у нас проверяют форму и документы, которые должны соответствовать аттестации спасателя. Также мы должны продемонстрировать основные базовые навыки, начиная от морских узлов и заканчивая медициной, работой с лодкой. На смотре-конкурсе показываем и подачу спасательного конца Александрова, и спасательного круга. Это всегда волнительно".Такие соревнования помогают спасателям улучшать свои навыки, ведь работа у них есть всегда. С осени на водоемы приходят купаться любители острых ощущений – "моржи", а зимой и в начале весны там очень много рыбаков и спортсменов, поэтому быть настороже необходимо в любое время года.

https://realty.ria.ru/20230426/spasateli-1867637137.html

https://realty.ria.ru/20201225/spasateli-1587292541.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс), спасатели, безопасность, строгино, москва